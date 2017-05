Os efeitos da Lava Jato na Locar, de Julinho Simões

Informação

Ao ver a receita de sua empresa Locar, de locação de guindastes e máquinas pesadas, cair de R$ 600 milhões, em 2013, para R$ 340 milhões no ano passado, em razão de cancelamentos de contratos, atrasos e até suspensão de pagamentos de clientes investigados por corrupção na Operação Lava Jato, o mogiano Julio Eduardo Simões, o Julinho Simões¸teve de recorrer aos ensinamentos de seu pai, o falecido empresário Julio Simões, para se reerguer no mercado. É o que mostra a reportagem publicada no mais recente número da IstoÉ Dinheiro, assinada pelo jornalista Moacir Drska. Com 90% de seus negócios vinculados a grandes clientes do setor de infraestrutura, como Odebrecht, Camargo Corrêa e Petrobrás, Julinho se viu obrigado a deixar a zona de conforto da Presidência do Conselho para retornar ao dia a dia da empresa e tomar medidas drásticas, como a redução de 3 mil para 1,2 mil no número de funcionários de todos os níveis. Dos quatro vice-presidentes e doze diretores, permaneceu um vice e quatro diretores. Um segmento inteiro, com 200 manipuladores usados para movimentar cargas com garfos, foi vendido para o Exterior, visando aproveitar a alta do dólar. A ociosidade de 55% de suas máquinas levou a Locar a voltar suas atenções para negócios que tinham pouca participação em sua receita. A meta – diz a publicação – é atuar em qualquer obra ou serviço que exija movimentação de carga ou de pessoas, o que tanto pode ser algum projeto da área de mineração e siderurgia, como prosaicas pinturas de prédios. A renovação da frota de 1,5 mil equipamentos, avaliada em R$ 1,5 bilhão, também passou a ser voltada para as novas tendências do mercado. O objetivo para este ano é faturar R$ 400 milhões, crescimento que não virá de grandes projetos, segundo a revista. “Esta frente só será retomada entre 2018 e 2019”, diz o empresário, lembrando um pensamento de seu pai: “Passar por momentos difíceis é muito importante, até para que os negócios sejam duradouros. Vamos nos reerguer”, assegura Julinho.

O jornalista Moacir Drska, especialista em assuntos econômicos, que assina a matéria sobre a empresa Locar, na IstoÉ Dinheiro, é filho de Moacir Teixeira, ex-gerente regional do Banco de Crédito Nacional, conselheiro da Helbor Empreendimentos Imobiliários e diretor financeiro da Santa Casa. O repórter já passou pelos jornais Valor e Brasil Econômico.

Faleceu no último dia 11, em São Paulo, aos 81 anos, o arquiteto e urbanista Benno Michael Perelmutter. Ele e seu sócio, Oswaldo Corrêa Gonçalves, morto em 2005, foram responsáveis pela elaboração do Plano Urbanístico da Praia de São Lourenço, em Bertioga, denominado Riviera de São Lourenço, com área de 900 hectares e padrões inovadores na criação de um bairro turístico para 60 mil habitantes. O projeto recebeu, em 1988, em Viena (Áustria), o Prêmio Internacional de Urbanismo.

Os ciberataques ocorridos recentemente em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, deram um sentido de atualidade a duas palestras que o Lions Clube – Estância anuncia para o dia 27 próximo, sábado, na Rua Aleixo Costa, 348, no Bairro Bela Vista. Maria Lourdes da Silva irá abordar o tema “Redes sociais como ferramenta de divulgação”, enquanto a delegada Vera D’Antracoli falará sobre “Segurança nas redes sociais”. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

Aquelas que não se encaixam nos tradicionais tamanhos de roupas e necessitam dos chamados plus sizes (tamanhos grandes) ganharam, na semana passada, um novo endereço na Cidade. A Anna Flor – Moda Grande, das empresárias Kátia e Joyce Mello, no ComVem Patteo Mogilar, promete trabalhar com moda feminina variada, nos tamanhos entre 44 e 58, desde o básico do dia a dia até peças para ocasiões especiais.

Alguns partidos são quase que uma banca de negócios.

Herman Benjamin, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, sobre o quadro partidário brasileiro