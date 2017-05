Os efeitos da crise

Editorial

Com um quadro enxuto de trabalhadores e o corte de custos e investimentos, a indústria está buscando soluções para retomar as atividades eclipsadas pelos reflexos dos três anos da crise econômica. Foram 15 mil pessoas demitidas no período apenas na Região, 20% do total de empregos gerados pelas duas mil empresas em operação em Mogi das Cruzes e nas demais cidades do Alto Tietê.

A indústria trabalha no limite, mas aposta na retomada do setor, num tempo, obviamente, impossível de ser determinado, conforme afirma a principal liderança do setor, o empresário José Francisco Caseiro da Silva, diretor regional do Ciesp Alto Tietê, numa entrevista concedida a este jornal sobre o Dia da Indústria.

É uma situação dramática, sentida do chão ao topo da fábrica. Apesar disso, o tom da avaliação do Ciesp Regional é positivo. E é isso que nos interessa porque a análise é feita durante esse turbilhão político que influencia na vida de todas as pessoas por quem, apesar de todos os pesares, segue em frente.

“A maioria das indústrias está trabalhando no limite, mas sem jogar a toalha (…) se a indústria desistir de vez, a situação econômica do País e principalmente das cidades, vai se agravar muito”, reforça ele.

A indústria é um dos principais polos de geração de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. Ainda oferece os melhores salários e é um grande arrecadador dos impostos, que pagam os serviços públicos, movimentam a economia das cidades.

Quem manteve as portas abertas, sai fortalecido porque o período obrigou “o empresário olhar mais para dentro da fábrica”, com a busca das soluções possíveis para o enfrentamento das adversidades.

Para o empresário, a atual “guerra política”, que demonstra “a total falta de preocupação dos nossos governantes com o futuro dos brasileiros” é um amargo ingrediente de um passivo maior e mais antigo, que não pode ser perdido de vista.

“Não é de hoje que (a indústria) enfrenta dificuldades em razão do alto custo, da baixa produtividade e da carência de inovação, que comprometem a competitividade da indústria nacional frente a concorrentes externos”.

O atual momento não só agravou como deu “maior visibilidade a esses problemas”. Caseiro defende que mesmo diante do atual cenário, ou “o Brasil tira do papel as reformas trabalhista, previdenciária e tributária ou fica de vez para trás”.









O que todos torcem é que essa enorme tempestade passe logo porque o mundo não parou um só dia enquanto o Brasil começou a expor feridas cultivadas por grupos que não representam a maioria dos brasileiros: a maioria está trabalhando, quer tocar a vida.