Os desafios para modernizar a CPTM

Paulo de Magalhães

A mobilidade urbana é uma questão que preocupa a todos. Nos últimos anos, observamos o transporte individual aumentar, tornando o trânsito mais moroso. Mas, diferente do que se imagina, não diminuiu o número de usuários do transporte sobre trilhos. Em 2010, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) transportou 642 milhões de passageiros. Em 2013, esse número saltou para 795,4 milhões e, em 2015, 831,5 milhões.

A Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes) seguiu a tendência. Em 2013, os trens transportaram 62,3 milhões de passageiros. Em 2015, foram65 milhões. Os motivos do aumento são as melhorias no sistema: redução de intervalo, maior regularidade, estações modernas e mais segurança. As integrações gratuitas com o Metrô também são fatores de atração de passageiros que, com o valor de uma tarifa, têm à disposição as 6 linhas da CPTM e as 5 linhas do Metrô.

Nos últimos anos, o Governo do Estado investiu mais de R$ 100 milhões nas obras das estações Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Poá. Foram adquiridos 65 trens novos. Os dois primeiros já estão em operação na Linha 11-Coral e mais oito chegarão até 2017.





Em outubro, a região voltará a ter as viagens diretas de Estudantes a Luz, suspensas temporariamente para reparo da subestação de energia de Calmon Viana, após furto de fios que causou um curto-circuito.

Outra meta é tornar todas as estações acessíveis. Das 92, já foram adequadas 47. Hoje, há licitação aberta para elaboração de projetos básico e executivo para 8 estações do Alto Tietê.

Estamos avançando e abertos ao diálogo com os usuários e os municípios que atendemos. Em Mogi, cedemos áreas para a Prefeitura realizar a reurbanização da área central, com a construção dos túneis subterrâneos. Em Ferraz, com a nova estação, reurbanizamos o entorno, mudando a cara da cidade.

O número crescente de passageiros mostra que estamos no caminho certo. Ouvimos os elogios e responderemos as críticas com trabalho, empenho e dedicação. Só assim transformaremos a centenária malha ferroviária herdada pela CPTM em uma moderna rede sobre trilhos.

Paulo de Magalhães é presidente da CPTM