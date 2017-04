Artigos

Com frequência ouvimos reclamações no trânsito em Mogi das Cruzes. Onde outrora fazíamos um trecho em 10 minutos, hoje, pode levar até 2 horas. E por mais que as gestões municipais nos últimos anos tenham investido em vias, ciclovias e no transporte coletivo, ainda sim, temos engarrafamento na cidade.

A Cidade tem uma frota de carros na proporção de 1 carro para cada 2 habitantes, segundo levantamento do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) de 2015, e ela só cresce. Além disso, temos os carros e caminhões que estão de passagem para prestação de serviços, entregas ou a passeio, a caminho do mar.

Sempre que posso falo de uma pesquisa séria sobre OD – Origem e Destino. Pois além de saber as rotas dos automóveis, ônibus e caminhões circulando pelas nossas ruas quatrocentonas, precisamos saber como este trânsito de pessoas acontece em nossa Cidade.

A OD – Origem e Destino é uma pesquisa feita com: pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas e com os usuários dos transportes coletivos, pessoas que poderão nos dar as informações sobre movimentação de todos dentro da Cidade. Eu já tive oportunidade de trabalhar com os dados de uma pesquisa de OD da cidade de São Paulo na década de 80 e conseguimos apresentar propostas de mudanças de mão em transito, linhas de ônibus que interferiram diretamente na movimentação das pessoas, aliviando a Avenida 23 de maio e toda a região do Vale do Anhangabaú, sem obras de porte, usando apenas sinalizações.

Será que uma OD bem feita em Mogi das Cruzes não nos ajudaria a minimizar os problemas de trânsito. No Plano de Mobilidade que a Prefeitura encomendou para uma empresa privada, tem uma OD, mas ela se ateve apenas ao transporte coletivo e não aparecem nos relatórios os dados e critérios estatísticos para consolidar a pesquisa, embora seja um documento importante para o Município, em minha opinião, ele carece de mais informações para refletir a problemática que é a circulação de pessoas na Cidade.

Enquanto as autoridades não entenderem como as pessoas circulam por Mogi, o que prevalecem são as percepções individuais que passam pelo experimentalismo de decisões que às vezes funcionam e outras não.

Já é tempo de conhecer a Origem e Destino das pessoas em nossa Cidade: ações de baixo investimento tais como uma mudança de mão, ou mesmo uma placa de sinalização podem fazer toda a diferença entre o trânsito fluir ou parar.

Paulo Sérgio Pinhal é arquiteto e urbanista