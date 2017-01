Operação registra 4 acidentes rumo à praia

Cidades

O número de acidentes na Rodovia Mogi-Bertioga durante a operação de Réveillon deste ano foi igual ao registrado em 2015, no trecho de Mogi. Do último dia 26 de dezembro até anteontem, nos dois anos, houve quatro ocorrências. Além disso, a litorânea registrou, já no trecho de Bertioga, na noite de quinta-feira, a ocorrência envolvendo um caminhão, um veículo utilitário e outros cinco carros, no quilômetro 84. A reportagem tentou contato com o 5º Batalhão da Polícia Rodoviária para obter os dados do trecho de Bertioga da rodovia, mas não conseguiu.

Já na Ayrton Senna, que dá acesso ao interior do Estado, o número de acidentes foi 45% menor, passando de 11 para seis, no trecho do Alto Tietê – quatro sem vítimas e dois com feridos. Já na Índio Tibiriçá não houve qualquer ocorrência no período. No Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, os casos de acidente passaram de dois para três. Na Pedro Eroles (SP 088), as ocorrências se mantiveram em três. A reportagem não obteve os dados da Presidente Dutra.

Durante a operação ainda foram detidos cinco pessoas maiores de idade e dois menores por delitos que variam entre roubo, receptação e furto. Além disso, 450 veículos passaram pela fiscalização e 430 autos de infração foram lavrados, sendo que 28 condutores chegaram a ser submetidos ao teste de etilômetro, em que três terminaram autuados por dirigir sob a influência de álcool e um condutor preso pelo mesmo crime.









Questionado sobre mais uma ocorrência de acidente no km 84 da rodovia – onde 18 pessoas morreram na tragédia com um ônibus fretado em 8 de junho último e local no qual um guindaste tombou no último dia 5 de novembro, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esclareceu que em agosto foi concluído o reforço da sinalização, com pintura horizontal, tachas refletivas e placas com semáforo piscante instaladas em quatro semipórticos no segmento de serra. No trecho do 84 km foi implantado um muro de concreto com 240 metros

de extensão também para ampliar a segurança, segundo o DER. (Natan Lira)