Operação prende suspeito de tráfico em Mogi e descobre ‘casa bomba’ em Suzano

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Na ‘Operação Gênese’ que começou ontem, na Região do Alto Tietê, os policiais ‘Toninho’, Rogério e Nilson, do 1º DP, capturaram Ítalo Martins, de 18 anos. Ele disse ter virado traficante por necessidade na Profeta Jonas, tradicional via de venda de drogas, na Vila Pomar, em Mogi. Já em Suzano, no Jardim Margareth, o delegado titular Eduardo Peretti e a sua equipe descobriram uma ‘casa bomba’ com 6 quilos de entorpecentes. O local era ponto de preparação e distribuição de drogas. Os 500 ‘pinos’ de cocaína, crack e maconha, além de 121,00, achados com Ítalo, foram apreendidos pelo delegado titular Argentino Coqueiro. O traficante diz que ganhava R$ 300,00 por dia.