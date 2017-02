Operação prende 13 suspeitos de tráfico no Alto Tietê

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Na última operação do mês, a Polícia Civil capturou, nesta segunda-feira (30), mais treze traficantes, que agiam em Mogi e Região do Alto Tietê, segundo informou, na tarde desta terça-feira (31), a O Diário o delegado seccional Marcos Batalha. Vale lembrar que na semana passada, em blitz anterior, ele e as suas equipes prenderam 108 bandidos, em sua maioria traficantes. Entre os criminosos presos está Marina Marques, de 25 anos. Ela foi detida com 1350 saquinhos de cocaína e 870 cápsulas de crack, após desembarcar de um ônibus, na Rua Darci Pereira, no Jardim Aeroporto.

Na sede da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), no Mogilar, Marina foi apresentada pelos policiais civis Aruari Leite e Cláudio Franco ao delegado titular Deodato Rodrigues Leite, a qual a autuou em flagrante, determinou a apreensão das drogas e ainda de dois celulares utilizados no tráfico.

Segundo foi apurado, a jovem saiu de Guainazes, na zona leste de São Paulo, para entregar os entorpecentes em uma “biqueira” (ponto de venda de drogas) em Mogi, porém foi denunciada.

A Dise foi informada sobre a descrição da traficante e o local onde desceria de um coletivo. Os policiais seguiram o ônibus até ela desembarcar. Apesar de interrogada, Marina preferiu ficar em silêncio e não delatou o seu patrão traficante. O investigador chefe Cardoso disse que a Dise prossegue com as investigações. A meta é identificar o dono da “biqueira” e o traficante que contratou Marina.