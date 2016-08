Operação prende 108 suspeitos de cometer crimes no Alto Tietê

Comentários (0) DESTAQUE Like

O seccional de Mogi das Cruzes, Marcos Batalha divulgou na manhã desta sexta-feira (26), a prisão de 108 bandidos, em sua maioria por tráfico de drogas, na Região do Alto Tietê, na Operação Avalanche, promovida nos dias 24 e 25. Foram elaborados 54 autos de prisão em flagrante e cumpridos 32 mandados expedidos pela Justiça.

A unidade policial que mais se destacou foi o Garra/Dise, que tem como titular o delegado Deodato Rodrigues Leite, com a realização de 24 prisões em flagrante, seguido do delegado Eduardo Peretti, do 2º Distrito Policial do Jardim Boa Vista, com 5, e com o mesmo índice o delegado Argentino da Silva Coqueiro, titular do Distrito Central, em Mogi.

Segundo o seccional Marcos Batalha, “o resultado foi excelente, pois devemos lembrar que na operação anterior realizada neste mês num só dia foram capturados 20 traficantes. Somando tudo, mandamos em agosto 128 presos para a Cadeia”.





Entre os 108 bandidos presos nesta última blitz, 22 são adolescentes envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Além das detenções, a Polícia Civil apreendeu 2,5 quilos de cocaína, recuperou 15 carros furtados e roubados e centenas de cigarros contrabandeados e de mídias piratas.

O delegado Rubens José Ângelo, titular do Setor de Homicídios de Mogi, e a sua equipe prenderam na blitz, Maxsuel de Souza, de 27 anos, por tráfico de drogas, na Vila Gepina, em Itaquá. (L.R)