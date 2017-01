Operação ‘Atuação em Campo Mosaico’ detém 108 suspeitos de crimes na Região

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

A primeira operação do ano promovida em Mogi das Cruzes e na Região do Alto Tietê pelo delegado seccional Marcos Batalha apresentou saldo positivo, conforme ele divulgou no início da noite desta quinta-feira (27). Ao todo foram 108 presos, sendo 87 maiores e 21 menores infratores, em sua maioria, autores de tráfico de drogas.

A blitz denominada ‘Atuação em Campo Mosaico’ começou por volta das 14 horas de quarta-feira e se encerrou 24 horas depois. O seccional comemorou o resultado, afirmando que mobilizou 130 policiais nesse combate à criminalidade.

Na operação, ainda foram apreendidos 12 veículos, uma arma de fogo, 7.318 produtos falsificados e 7,83 quilos de entorpecentes como maconha, cocaína e crack.

“Fiquei muito satisfeito com o resultado de nossa Atuação em Campo e isso é fruto do compromisso de nossos policiais com a sociedade. Outras atuações idênticas irão ocorrer”, garante Marcos Batalha.

Um das prisões de traficantes foi feita pelos investigadores Veloso e Sardinha, da Dise, no Jardim São Carlos, em Itaquá. A equipe surpreendeu o marginal com drogas e dinheiro. O delegado Eduardo Peretti, titular do 2º DP, no Jardim Boa Vista, em Suzano, elaborou 7 autos de prisão em flagrante por tráfico.