Ônibus voltam a circular na Ricardo Vilela e Adhemar de Barros

Cidades

A partir de segunda-feira, ônibus de 10 linhas do sistema municipal de transporte coletivo voltarão a circular pelo corredor formado pela Rua Dr. Ricardo Vilela e Avenida Governador Adhemar de Barros, reaberta ao trânsito de veículos no início desta semana com o avanço das obras do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio.

Passarão a utilizar as vias as linhas C402 (Socorro), C404 (Conjunto Residencial Toyama), C501 (César de Souza via Fatec), C502 (César de Souza via Dante Jordão Stoppa), C503 (Jardim das Bandeiras), C505 (Morada do Sol), C507 (Vila Aparecida), C692 (Jardim Maricá via Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes) e C801 (Jardim Aracy).

Durante o período de interdição da Avenida Governador Adhemar de Barros, todas estas linhas foram transferidas para a Rua José Bonifácio como trajeto para chegar ao Terminal Central. Com a alteração, a expectativa é haja benefício para fluidez no corredor formado pelas ruas Doutor Corrêa, José Bonifácio e Voluntário Fernando Pinheiro Franco.

Com o retorno dos ônibus do sistema municipal de transportes, os técnicos da Secretaria Municipal de Transportes analisarão o comportamento do trânsito para verificar a necessidade de adequações. A transferência da circulação dos ônibus das linhas intermunicipais será feita em uma próxima etapa.

O trânsito de veículos no trecho da Adhemar de Barros entre as ruas Princesa Isabel de Bragança e Presidente Campos Salles foi liberado na última segunda-feira.