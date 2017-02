Onda de assaltos assusta comerciantes da Av. Capitão Manoel Rudge

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

Uma onda de furtos e assaltos ocorrida desde o último mês de dezembro está assustando comerciantes da Avenida Capitão Manoel Rudge, conhecida como Oscar Freire mogiana pela predominância de lojas e grifes de luxo. Os bandidos agem mais durante a noite, em busca de dinheiro e equipamentos eletrônicos, mas há relatos de assaltos também durante o dia. Os lojistas cobram a instalação de mais câmeras de segurança, além da presença efetiva da Polícia Militar.

Funcionária de uma butique, Karla Gabriela de Oliveira, conta que o estabelecimento foi furtado há duas semanas. Os bandidos agiram à noite, logo depois do horário de fechamento da loja. “Só levaram dinheiro”. Ela também reclama da falta de policiamento preventivo. “A Polícia vem, mas só depois que alguma coisa acontece. Assim não adianta”, pondera, acrescentando que a instalação de mais câmeras de segurança também poderia inibir a ação de marginais.

O empresário Guilherme Siqueira está há um mês na Manoel Rudge, com uma loja de design de interiores. Apesar de perceber a presença da PM pela avenida, ele diz que o patrulhamento deveria ser mais constante para evitar assaltos e atos de vandalismo, também comuns naquela região. “Por aqui ser um bairro com essas características, o policiamento está deixando um pouco a desejar”, avalia.

A loja dele contrata uma empresa particular de vigilância, mas as placas informando sobre o monitoramento foram arrancadas, na semana passada, junto com a sinalização de outras lojas do mesmo quarteirão. “Uma ronda mais presente também intimidaria esse tipo de ação. Aqui, o movimento é grande de carro, não tem muito pedestre. Se alguém me aborda dentro da minha loja, ninguém vai ver”, disse.

Uma lojista que preferiu não se identificar conta que teve uma arma apontada para o rosto no mês passado. “Me abordaram aqui na rua”, ressalta. Ela diz que a onda de assaltos e furtos voltou a assombrar os comerciantes daquela região em dezembro – a exemplo do que aconteceu dois anos atrás. “A Polícia Militar tem feito rondas. Eles são muito solícitos, mas dizem que a equipe é pequena. O assaltante chegou a ser preso, mas foi solto dois dias depois”, conta. Ainda de acordo com a logista, o mesmo homem assaltou diversas lojas.

No mês passado, um outro bandido apareceu no local e furtou, pelo menos, outras cinco lojas. “Há duas semanas, tentaram arrombar a porta da minha loja, que já parece uma jaula, de tantas grades. A PM fala que são fugitivos de uma penitenciária de Bauru”, conta a comerciantes.

Gerente há sete anos de uma butique da Manoel Rudge, Viviane Leandra do Rocha diz que um restaurante vizinho chegou a fechar por causa do número de assaltos. Ela cita duas lojas que foram furtadas somente em janeiro. “Aqui na nossa loja já entraram também, em um sábado, há dois anos”, relata, ressaltando que, na ocasião, os bandidos agiram durante a tarde e estavam armados.

Ela diz que o problema precisa ser enfrentando com mais policiamento. “Todas as lojas já possuem sistema de alarme, mas ainda assim, a gente fica muito vulnerável”, conclui.









O outro lado

A Secretaria Municipal de Segurança de Mogi promete enviar ofício às polícias Militar e Civil solicitando ampliação do policiamento na região da Rua Capitão Manoel Rudge, na Vila Oliveira. A Polícia Militar diz que já reforçou o patrulhamento na região e pediu ações proativas por parte dos comerciantes.

A Prefeitura destaca ainda que, no ano passado, foi instalada uma câmera de monitoramento no cruzamento da avenida com a Rua Sérgio Plaza que, por estar localizada no ponto mais alto da via, permite a visualização de toda sua extensão.

A Administração Municipal não fala, porém, sobre a possibilidade de ampliar o policiamento no local com a ajuda da Guarda Municipal. Para a empresária Clóris Marcatto, representante da associação Vila Oliveira Street Mall, que reúne 32 dos 45 comerciantes da Capitão Manoel Rudge, a Prefeitura também deveria ajudar na ronda com o envio de guardas municipais. “A gente entende que é difícil, mas algo precisa ser feito”, pondera.

Ela diz que os lojistas vão se reunir no próximo dia 21 de fevereiro para estudar a contratação de uma empresa privada de segurança que realize rondas pela avenida. Para isso, mais empresários precisariam se associar ao grupo, já que, no ano passado, a maioria recusou o orçamento de R$ 280,00 por lojista para adoção da medida.

Sem citar números, a Polícia Militar afirma que reforçou o patrulhamento na região e realizou contato com todos os comerciantes que foram vítimas de delitos, na tentativa de conseguir imagens que ajudassem a identificar os autores.

Em nota, a PM ressalta que os furtos ocorrem durante a noite ou madrugada, “motivo pelo qual é importante lembrar aos comerciantes a necessidade de posturas proativas para a prevenção de delitos”, já que “os infratores agem com destreza, aproveitando-se do pouco movimento na rua e de algumas falhas de segurança do local”.

A PM diz que os comerciantes precisam verificar portas e janelas ao final do expediente; colocar travar de segurança para dificultar o acesso; além de instalar alarmes e câmeras de segurança que permitam a identificação do invasor.