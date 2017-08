Odontologia da UMC oferece vagas para novos pacientes

QUADRO DESTAQUE

A Clínica de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) fará uma triagem de novos pacientes de amanhã a sexta-feira, com o objetivo de oferecer tratamento nas áreas de clínica geral, periodontia e endodontia. A seleção é aberta para toda a comunidade e podem participar adultos e crianças a partir dos 5 anos de idade. Por dia, serão distribuídas 50 senhas de atendimento.

Os interessados devem comparecer à Clínica de Odontologia (Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, Centro Cívico, no Campus da UMC), nos dias mencionados. A triagem será feita pelos professores, das 8 às 12 horas. Terão preferência aqueles que apresentarem radiografia panorâmica, pois facilita o diagnóstico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-7139.

“O objetivo é atender 50 pacientes por dia durante a triagem”, explicou a coordenadora do curso de Odontologia da UMC, Tatiana Ribeiro de Campos Mello. Segundo ela, esta ação, além do caráter social de atender a comunidade, integra o conteúdo programático do curso, pois permite que os alunos recebam para atendimento os pacientes pré-selecionados pelos professores para que aprendam na prática o conhecimento dado em sala de aula.

“Com a supervisão dos professores, eles têm contato com os pacientes, fazem o diagnóstico e atendimento”, completou.

Os tratamentos oferecidos abrangem obturação, canal, gengiva, lesões, extração, entre outros. Ao passar pela triagem, o paciente selecionado será atendido em dia e horário agendados até que os procedimentos sejam concluídos.