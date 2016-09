Odair Santos conquista prata para o Brasil

Comentários (0) Esportes Like

Agência Brasil

O brasileiro Odair Santos, 35 anos, conquistou nesta quinta-feira (8) a primeira medalha brasileira nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Com o tempo de 15min17seg55, o atleta ficou com a medalha de prata nos 5.000 metros rasos T11.

Odair chegou a liderar a prova, mas o queniano Samwel Mushai Kimani foi mais rápido e conquistou a medalha de ouro, com 15min16seg11. O bronze ficou com o também queniano Wilson Bii, que fechou a prova com o tempo de 15min22seg96.





Esta foi a oitava medalha de Odair Santos em Jogos Paralímpicos: agora, ele tem quatro pratas e quatro bronzes em seu currículo.