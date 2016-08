Comentários (0) Silene Like

Bazar

O Instituto Pró+Vida “São Sebastião” realiza nesta sexta-feira o seu Bazar Beneficente que estará aberto no horário das 8 às 17 horas, no espaço da Rua Senador Dantas, 602. Toda renda arrecadada será revertida em prol dos idosos e da manutenção permanente da entidade. Informações pelo fone 4726-7736.

Exposição

Aberta a visitação na unidade II do Colégio Brasílis, no Alto do Ipiranga, a mostra com trabalhos assinados pelo artista plástico Belini Romano, que faz parte do projeto “O Artista na Escola”. As obras poderão ser conferidas, por lá até o dia 6 de setembro. Já na unidade de Cezar de Souza, entre os dias entre os dias 13 e 23 de setembro.

Festa do Divino

“Divino Espírito Santo: Guiai nosso caminho na fé e na Unidade” é o tema da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2017, que será realizada no período de 25 de maio a 4 de junho do próximo ano, sob o comando dos festeiros Márcia Regina Pauletti Oliveira e João Pedro dos Santos Oliveira e os capitães de mastro Nilde Cristina de Lima Gomes e Sérgio Paschoal Gomes. A Festa do Divino é uma das festas mais tradicionais da região do Alto Tietê e, além da parte religiosa, é um importante movimento cultural e folclórico da Cidade.





São Maximiliano

Prosseguem até domingo as comemorações do 13º. aniversário da Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe, na Rua Francisco Vaz Coelho, 621, na Vila Lavínia. Além da programação religiosa, também por lá, neste final de semana, uma movimentada quermesses, com barracas de churrasco, pastel, cachorro quente, afogado, crepe suíço, doces e comidas típicas, como tempurá, sushi, yakisoba.

Previous

Next Wilson Godoy e Hylse Martinez clicados na extemporânea festa julina do grupo Obra Prima Club. (Foto: Elton Ishikawa)

Renato Prado e a presidente do Obra Prima, Viviane Prado. (Foto: Elton Ishikawa)

Os bem humorados noivos, Rosália e Rogério Campos. (Foto: Elton Ishikawa)

Telma Tonolli e Maurício Cabral devidamente inseridos no clima da festança. (Foto: Elton Ishikawa)

Mara Nagib e Gerlene Kruse pelo Espaço Monte Verde, de Gabriel Grinberg. (Foto: Elton Ishikawa)

Fabiano e Cristina Afonso, entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Aniversários (26)

Milton Francisco Arantes Cruz, Maria Goretti Toledo Lima, Thais Seni Franco, Wilson Rachid, Maria Aparecida Santana Ruiz, Maria Cristina Cury, Claudia Passos Souza Leite, Camila Cristina Rossi, Vânia Corsi Ussier, Paloma Lúcia Petinati Bezerra de Oliveira, Bianca Lúcia Petinati Bezerra de Oliveira, Larissa Feitosa