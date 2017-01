Obra deixará 34 bairros sem água na terça-feira

QUADRO DESTAQUE

O fornecimento de água será interrompido em 34 bairros da Cidade, na próxima terça-feira, para instalação de uma válvula controladora de pressão na Rua José Cury Andere, esquina com a Avenida Japão, no Alto do Ipiranga. A obra do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) para modernização do sistema e melhoria do controle em pontos onde seja necessária a redução da pressão a fim de evitar rompimentos na rede integra a Setorização de Braz Cubas, um investimento da autarquia para diminuição de perdas de água e melhor fiscalização do sistema.

O serviço exigirá a interrupção do abastecimento ao longo do dia a 22 mil ligações – aproximadamente 84 mil moradores. Por volta da zero hora será fechada a adutora principal e também as saídas dos reservatórios da Vila Rei e Vila Pomar, para permitir o escoamento da água da tubulação.









A previsão é de que o serviço seja realizado das 7 às 13 horas, mas o abastecimento deve ser normalizado somente à noite. Por isso, o Semae pede aos moradores que utilizem água de forma racional: reduzir o tempo de banho, evitar a limpeza de carros e quintais e combater o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e de roupas. Quem possui caixa de água em casa não sentirá os efeitos da paralisação.

A setorização do Distrito consiste na subdivisão da rede de distribuição em sistemas menores, chamadas de zonas de abastecimento e setores de controle, com operação independente e autônoma, com redução e controle de perdas no abastecimento, o que agiliza manutenções e facilita a identificação de vazamentos.

Além da implantação de válvulas redutoras de pressão, o projeto inclui a instalação de macromedidores (hidrômetros de grande porte) e suas respectivas caixas de abrigo, manutenção de registros, substituição de cavaletes e ramais, além do conserto de vazamentos em cavaletes. Até o momento, foram executados 73,7% dos serviços. O investimento total é de R$ 9,5 milhões.

Mais informações sobre os bairros que ficarão desabastecidos podem ser obtidas pelo telefone 115 (Semae) ou no site www.mogidascruzes.sp.gov.br .