Obra de acessibilidade no entorno da Apae ainda aguarda verba

QUADRO DESTAQUE

A obra para melhoria da acessibilidade nas proximidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi aguarda a liberação de R$ 250 mil por parte do Governo Federal. O recurso é proveniente da emenda apresentada pela deputada federal Keiko Ota (PSB), inserida no Orçamento Geral da União (OGU) deste ano, especificamente para obras físicas nas imediações da entidade. Este foi um dos assuntos relativos ao planejamento urbano da Cidade, principalmente em relação à acessibilidade, discutidos ontem entre o prefeito em exercício, Juliano Abe (PSD), e o secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Cid Torquato.

“Esta é uma das prioridades neste início de governo. Durante a campanha, conversamos com muitas mães que levam seus filhos para a Apae e a situação hoje, com piso de paralelepípedos e calçadas inadequadas, é desumana. Temos de resolver o problema o mais rápido possível. O projeto foi desenvolvido pelos nossos técnicos e aprovado pelo Governo Federal para receber o investimento. O objetivo é iniciar a obra tão logo os recursos sejam liberados. É importante lembrar que as emendas dos parlamentares da Câmara Federal são impositivas. Ou seja, cedo ou tarde, o governo precisará liberar a verba”, explicou Abe, observando que são feitas gestões constantes visando acelerar o atendimento a Mogi. “Cid Torquato se colocou à disposição para ajudar neste planejamento de ações para tornar melhor a mobilidade da Cidade”, destaca o prefeito em exercício.