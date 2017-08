OAB pede ao STF que obrigue Maia a analisar pedido de impeachment de Temer

Agência Brasil

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) , Claudio Lamachia, entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com um mandado de segurança, com pedido de liminar, para tentar obrigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a analisar o pedido de impeachment feito pela entidade contra o presidente Michel Temer.