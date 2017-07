OAB de Mogi cria Comissão de Direito Condominial

Informação

A 17ª Subseção de Mogi das Cruzes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acaba de criar uma nova comissão em sua estrutura administrativa. Trata-se da Comissão de Direito Condominial, cuja proposta é compartilhar conhecimentos e trazer maior facilidade aos aplicadores do Direito Condominial na Cidade. Mogi possui hoje mais de 1.200 condomínios. O novo grupo de trabalho tem como presidente o advogado David Gomes, consultor da Rede Novo Tempo de Televisão; o vice é Henrique Queiroz, membro da Comissão Estadual de Direito Condominial da entidade, e Raphael Soares, presidente da Comissão de Ética Pública da OAB. A diretoria espera a inscrição de novos advogados. “Como todos trabalhamos diretamente com o Direito Imobiliário, especialmente em questões voltadas para os condomínios, observamos que existe uma enorme carência de informação específica, não só de parte dos advogados, como dos síndicos (administradores de condomínios) e dos moradores.”, explica o presidente Gomes, lembrando que a proposta é somar forças de todos os profissionais envolvidos e, mensalmente, realizar uma reunião/palestra para discutir temas e auxílio aos seus aplicadores. Ao contrário de outras comissões, as de Direito Condominial serão abertas para que possam atingir outros interessados, além dos advogados. Para o próximo dia 19, às 16h30, está prevista uma nova reunião, no salão da OAB de Mogi, onde os advogados Marco Pereira e Dilson Savio irão abordar, respectivamente, os temas “Conflitos e mediações entre vizinhos” e “Deveres do síndico e responsabilidades civil e criminal”. Já no dia 3 de agosto, o advogado Paulo Caldas falará sobre processo de cobrança de rateio. O novo grupo da OAB de Mogi está incentivando a criação da primeira associação de síndicos da Região: a “Síndicos do Alto Tietê” terá seu projeto de implantação lançado às 19 horas do dia 28 de julho, no Salão de Eventos do Helbor Tower, na Rua Princesa Isabel de Bragança, 235, Centro de Mogi.

Credo!

Integrantes do Tribunal de Contas do Estado realizaram uma fiscalização de surpresa em almoxarifados de 234 órgãos públicos, entre eles, os das prefeituras de Mogi, Guararema, Poá e Suzano. Os resultados por Cidade ainda não são conhecidos, mas no geral, segundo o TCE, mostraram negligência em relação a produtos armazenados, mais de 90% dos prédios não tinham auto de vistoria dos Bombeiros, quase 20% deles também não apresentavam condições apropriadas de estocagem. Os técnicos acharam locais com telhados danificados (17,24%), sem extintores de incêndio (25,43%), com fiação elétrica aparente (44,83%), materiais com possibilidade de exposição à chuva (29,74%) e infiltrações (39,22%).

Cidadania

O vereador Emerson Rong (PR) decidiu que é hora de se modernizar e apostar no digital. Ele acaba de lançar o “Cidadão Participa”, um canal de contato direto com a população, espécie de ouvidoria via internet. O link para sua página é www.cidadaoparticipa.com.br/emersonrongdoposto. “Vamos promover maior integração com a comunidade”, afirma o vereador, que já precisa ampliar seus contatos para canais como Whatsapp, Instagram, Facebook e outros mais modernos.

Fios soltos

A Comissão de Obras da Câmara e representantes de operadoras de telefonia e tevê a cabo de Mogi, reunidos para tratar da questão dos fios dependurados em postes, decidiram montar um esquema de contato permanente para serem informados, em tempo real, da ocorrência de problemas por toda a Cidade. Criaram um grupo fechado de Whatsapp para a troca de informações. O grupo será administrado por uma representante da EDP Bandeirante.

Era digital

Na Cidade desde 1962, a Santa Helena, endereço reconhecido por suas sobremesas e gelados, dá mais um passo rumo à modernidade. Depois de ampliar seu leque de opções e se tornado Santa Helena Cozinha Multicultural, a casa está disponibilizando para download gratuito nos sistemas Android e IOS, o aplicativo que irá facilitar os pedidos pelo sistema delivery, via celular. O app traz todos os itens do cardápio. “Todo esse processo de profissionalização está ocorrendo sem perder a tradição que é nossa marca registrada”, diz a proprietária Ana Franzini.

Frase

Segue o Congresso discutindo se o pato é macho, enquanto o que o povo está querendo é ovo.

Carlos Godoi, leitor de O Diário, sobre o festival de discursos no Congresso Nacional em torno do processo que envolve o presidente Temer