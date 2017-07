O verde e a selva de pedra

Editorial

Os sinais não poderiam ser mais claros. Bandos de capivaras passaram a ser fotografados nas avenidas próximas do Rio Tietê. Tucanos praticamente batem às janelas envidraçadas da Prefeitura. Acidentes com bicho-preguiça, veado-campeiro, micos e muitas, muitas aves nas estradas municipais e estaduais são corriqueiros. Esse quadro sustenta a pergunta: a Cidade está preparada para conviver com essas espécies nativas?

Os limites entre a selva verde e a de pedra, asfalto e alvenaria, não existem mais. A primeira ainda se mostra vibrante em Mogi das Cruzes, graças à interligação feita pela várzea do Rio Tietê e seus afluentes e os poucos corredores naturais entre as serras do Itapeti e do Mar. Porém, é fato, a segunda avança contra a primeira, num ritmo de construções frenético, mesmo com a melhoria dos instrumentos de proteção ambiental, e um olhar atento, principalmente do Ministério Público de Mogi das Cruzes.

Um sítio a mais aparece aqui, numa gleba de terra familiar, abra-se uma clareira para se erguer um casarão com piscina ali, e condomínios para receber milhares de pessoas, no perímetro rural ou muito perto dele, são projetados e autorizados pelos órgãos competentes. A ocupação habitacional avança, pressionada pela falta de terrenos na área urbana da Região Metropolitana de São Paulo.

O grande número de condomínios fechados no limite entre Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá constitui-se de prova cristalina da grande pressão imobiliária sofrida pelo Alto Tietê. Mesmo fenômeno ocorre nos distritos de Taiaçupeba, Jundiapeba e Sabaúna.

Nesses últimos meses, o aparecimento de uma onça parda num dos mosteiros da Fazenda Tabor e a suspeita de que ela ainda esteja rondando o Jardim Aracy e o Bairro dos Vieiras, e o encontro de espécies em perigo, caso do veado-campeiro acuado por cães na Estrada da Beija-Flor, faz parte de um contexto maior.

Esses animais estão sem espaço para viver, vão aparecer cada vez mais na região urbana. Como será a convivência entre o mogiano e essas espécies silvestres, protegidas por lei, e necessárias para se garantir a saúde desse ecossistema? O ar puro e a água limpa gerada por nossas nascentes, e que abastece grande parte de São Paulo, dependem do equilíbrio da vida na mata.

Por isso, a informação rápida e eficiência aos moradores sobre como estabelecer uma boa convivência com os animais da Mata Atlântica será um meio para tratar os conflitos que começam a aparecer. E nós temos políticas públicas para isso? Não, teremos de construí-las. Temos boa vontade de alguns servidores e veterinários, mas eles são poucos para uma demanda urbana em estágio embrionário.

O entendimento dos gestores públicos sobre o que está acontecendo com os bichos irá determinar melhores caminhos para pacificar a convivência entre a vida urbana e animal.