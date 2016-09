Comentários (0) Artigos Like

Que a função do professor é incomparável e importante não existe duvidas, usualmente lembramos destes heróis da resistência em outubro, no filmes dedicados aos mestres com carinho, quando lembramos da nossa infância com eles, ou quando mesmo sem muita propriedade afirmamos politicamente que pais bom é aquele que valoriza seus professores.

O que se deseja falar aqui não é apenas mais uma defesa apaixonada e sensacionalista para os professores – mesmo merecida – o que se deseja aqui é convidar a uma reflexão mínima sobre as condições de trabalho a que o professor tem direito e que hoje são sublimadas como fato isolado e em demasia.

Diretores muitas vezes desenvolvem trabalhos do mais diversos possíveis, ele desempenha o seu papel administrativo pedagógico, limpa escola quando falta funcionário, entra em sala de aula quando não há professor, muitas vezes assiste em sua sala a falência da família e o resultado de uma política social que não funciona.





Agora imagina você depois de cumprir todas as exigências trabalhistas, de desempenhar o seu papel sempre nos padrões de excelência com que lhe é oferecido, se aposenta, como se aposentadoria fosse um prêmio descabido e não um direito conquistado, então fosse colocado em questão e julgado como incabível.

Então em um belo dia você recebe a informação que será desaposentado, que em pesquisas novas foi concluído que você não faz jus ao seu direito e deve retornar as suas funções. Se fosse apenas um pesadelo horrível, tudo bem, mas… não é !

Não se pode mudar algo por bases de pesquisa sem um estudo, sem deixar a classe a que ela responde fazer parte e assim explicar sobre os direitos alcançados e porque eles se fizeram necessários.

O verbo é desaposentar mas, a conjugação não é justa; TU e ELE desaposenta, EU não quero desaposentar, NÓS não podemos deixar isso acontecer, ELES não merecem e VÓS não tem esse direito. Assim como a existência da palavra desaposentar, além de um erro, é um equivoco desleal e no mínimo com muitas intenções subentendidas.

Monica Felismino é professora