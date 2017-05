O último pilar

Cartas

O ultimo pilar desse “cupinzeiro da corrupção” que assaltou o País de Norte a Sul, acaba de ruir com as denúncias contra o presidente Michel Temer. Esperamos que uma dedetização possante limpe todos os escombros que restaram, para que uma Nova República surja. Porque colônias antigas do cupinzeiro já se movimentam para tomar o poder e nós brasileiros não podemos mais admitir. Precisamos limpar toda essa tralha antiga e corrupta. Utilizarmos para reconstrução madeira nobre, forte e imune a “cupins políticos” que arrasam e assaltam nosso País.

Beatriz Campos

