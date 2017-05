O trato da coisa pública

Editorial

Rezam as boas práticas da administração que a hora da mudança é na bonanza, desaconselhável fazê-la no vendaval. E disso, como ninguém, sabem os tripulantes dos veleiros. Há que prever o que está por vir, para manejar as velas e colocá-las a favor da trajetória.

Comentamos isto, a propósito das boas notícias que nos chegam lá dos lados da Avenida Narciso Iague Guimarães, núcleo da gestão pública local. Em silêncio absoluto, o prefeitos Marcus Mello constituiu um grupo de trabalho, formado por seus secretários detentores de maior competência técnica e lhes deu a incumbência de promover enxugamento da máquina pública, sem comprometer a qualidade dos serviços. Integram-no, sob a coordenação de Marcos Regueiro, secretário de Gestão Pública, Dalciani Felizardo, secretária de Negócios Jurídicos; Aurílio Caiado, secretário de Finanças e Marcos Soares, secretário de Governo.

Denominado Comissão de Análises e Revisão de Contratos Atuais (na sigla, Comarca), o grupo registrou, no primeiro trimestre, economia de R$ 6.286.960,63, comparado a igual período do ano passado. Há os eternos críticos que dirão ser, este valor, um grão de areia no orçamento anual, da ordem de R$ 1.2 bilhão. Esquecem que estamos a falar de dinheiro público e que é por tratar dinheiro público com desleixo que o País vive, hoje, um de seus mais negros períodos da vida pública.

Esse montante (R$ 6,286 milhões) é mais do que suficiente, por exemplo, para bancar, pelo ano inteiro e considerando 13 salários/ano, toda a folha de pagamento dos 16 procuradores do Município (base de R$ 20 mil/mês per capita – mínimo de R$ 18,2 mil e máximo de R$ 37,5 mil em valores de março). Os procuradores são aqueles servidores que cuidam das demandas judiciais do Município, zelando pela boa condução dos negócios públicos e a preservação de suas relações comunitárias. E ainda sobrariam mais de R$ 2 milhões.

Mantida a média registrada no primeiro trimestre, o Município terminará o ano com economia de mais de R$ 25 milhões, obtida em todos os ítens que integram o paiol de despesas; exceção feita à Merenda Escolar, que subiu 7,43%, em decorrência do aumento no número de alunos matriculados na rede municipal.

Como diziam os antigos sabichões da política, se “rede de água e esgotos não dá voto”, tampouco o dá gerir com responsabilidade os recursos públicos. Mas isto expressa, sobretudo, responsabilidade no exercício da função assumida. Uma característica oposta à demagogia.