O silêncio dos inocentes

João Anatalino Rodrigues

No seu famoso livro biográfico, The Godfather (O Poderoso Chefão) Mario Puzzo conta a saga de uma família de mafiosos que faz de tudo para manter o comando do mundo do crime nos Estados Unidos. O livro, que rendeu para a Paramount centenas de milhões de dólares, em três filmes estrelados por Al Pacino, mostra como a Máfia faz para conquistar seus territórios e manter a lealdade dos “membros da família”.

É a lei da Omertá, termo latino que significa literalmente “humildade”, mas na verdade define uma espécie de código de honra entre os criminosos das facções mafiosas. Esse código estipula que, no caso de um membro da quadrilha cair em desgraça (ser preso ou morto no exercício da profissão), a facção tem o compromisso de cuidar da sua família. Em troca, o indivíduo tem que ser leal ao seu “capo” (chefe) e nunca trair seus companheiros de crime. Se isso acontecer, se algum mafioso fizer uma delação premiada, por exemplo, ele receberá o “beijo da morte”, significando que, esteja ele onde estiver, não importa a proteção que tenha, será morto. E com ele toda sua família.

Esse código de honra protege a Máfia por séculos. E ainda hoje é uma sólida armadura contra a investida das autoridades sobre as atividades criminosas que esses grupos comandam.

Um personagem de Jô Soares dizia que o Brasil esculhambava até a Máfia. Isso foi nos anos oitenta, mas de lá para cá parece que os nossos mafiosos aprenderam muito bem a lição e estão fazendo a coisa direitinho. Tanto é que está difícil descobrir a diferença entre o “modus operandi” de facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho e as quadrilhas de deputados, senadores, ministros, funcionários públicos e empresários que tomaram de assalto os poderes da República.

Um exemplo dessa estratégia mafiosa é o que Michel Temer está aplicando agora. Como o Don Corleone do filme, ele usa todas as cartas jurídicas e políticas para evitar que um de seus “capos” vá parar nas garras do juiz Sérgio Moro e acabe entregando seu chefe. Se falhar, restará a lei da Omertá. Prometerá ao deputado Loures que cuidará da sua família enquanto ele estiver preso. Ou…

Mas talvez não precise de nada disso, pois ao que tudo indica, uma grande pizza já está sendo preparada na cozinha da “família” para comemorar o fim inglório da Lava a Jato.

Como disse Hannibal Lecter, o psicopata canibal do filme “O Silêncio dos Inocentes”, enquanto houver ovelhas que seguem caladas para o matadouro, o sistema estará a salvo. E viva o Brasil.

João Anatalino Rodrigues é escritor