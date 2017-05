O Sesc e “onde vou amarrar o meu burro”?

Artigos

Paulo Pinhal

No começo do século passado, em Mogi das Cruzes, lá pelos anos 1901, tinha um terreno que ficava nos arredores do Convento do Carmo e Igreja, local comum para amarrar cavalos e burros.

Dizem que na época houve manifestos, pois no local onde paravam os animais, um grupo liderado pelo capitão Joaquim de Mello Freire, resolveu construir uma casa de espetáculos. Com o terreno cedido pela Câmara Municipal, nascia assim o Theatro Vasques com o apoio financeiro do comerciante Olegário Paiva. Dizem que, nas manifestações, as pessoas argumentavam: E agora onde vou amarrar o meu burro?

O Theatro Vasques teve seus dias de auge até 1906, onde já se pensava em dar outro destino para aquele espaço. Em 1908, ele abrigou um Cinematógrafo Kaurt, com apresentações de poucas peças teatrais, em 1922 veio Companhia Nacional de Ópera Lyrica, e depois em 1927, começaram os shows musicais com cantores como Vicente Celestino, Celestes Reis e outros, entrando, a partir daí, novamente em decadência. Em 1935, ele se transforma em Paço Municipal. Resumindo, Mogi das Cruzes ficou de 1935 até 1980 sem um Teatro Municipal. Todas estas mudanças, por falta de uma política cultural.

Faço um paralelo entre a história do Theatro Vasques e o Sesc, pois a promessa da vinda da instituição para Mogi das Cruzes representa um instrumento cultural que têm políticas culturais há décadas. O que difere de nossa Cidade que nas últimas décadas, por falta de políticas culturais, viu muitos projetos de qualidade acabarem ficando pelo caminho.

Hoje temos o competente secretário, arquiteto e artista Mateus Sartori, que deu outro ritmo e impulso para a cultura de Mogi das Cruzes, mas o que acontecerá quando ele não estiver mais à frente da Secretaria? Não sabemos e nem temos garantias de nada, por falta de políticas culturais perenes.

Com relação ao local do Sesc, vejo como uma escolha técnica, levando em consideração as facilidades de acessos ao transporte público e serviços oferecidos na região do Socorro. E quando escuto as reclamações sobre o local, me reporto às manifestações do Theatro Vasques: Onde vou amarrar o meu burro?

Paulo Pinhal é arquiteto