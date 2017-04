Cartas

Além de o Brasil ser um dos maiores exportadores de commodities, em vez de explorar novos insumos e manufaturados, que englobariam o País como excelência em exportação, agora exporta o “crime organizado”. Este é o espírito empreendedor do que sobrou do Brasil, depois dos treze anos de desastre do governo petista!

Beatriz Campos

