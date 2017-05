O que precisa mais?

Cartas

Acabei de ler na internet, que Dilma disse: “Olha o que fizeram com o Brasil!…” O que é isso? Nos chamar de idiotas? Quem ela pensa que é? Maldita ignorante, que envergonhou o País com suas palavras desconexas, sem sentido. Burra!!!Juro por tudo que é sagrado! Eu não estou entendendo nada! O que mais precisa? O que falta para prender esses malditos? Está provado que o chefe petista e sua corriola surrupiaram o País!! Acabaram com a Petrobrás! Fizeram do BNDES o arrimo para as manobras fraudulentas! O Marcelo Odebrechet, o Benedito Jr., o Renato Duque, o Roberto Costa e outros inventaram tudo! Historinhas! Como pode eles serem tão imaginativos assim? No dia 10, foram de ônibus para Curitiba para “proteger” o famigerado! Será que esse povinho não pensa? Não enxerga o óbvio? O cara é o chefe de uma quadrilha! E querem ele para presidente do Brasill! De novo! Não é melhor indicar o Marcola? O Fernandinho Beira Mar? É a mesma coisa! Mas, vocês, “militantes”, não se preocupem! Se o cara for preso, tem a 2ª turma, composta de um advogado petista (Dias Toffoli), um defensor dos mensaleiros (Lewandovsky) e Gilmar (um “soltador de bandidos”). Ele vai ser solto rapidinho! Até a 2ª instância, lógico…. Ah! Estava esquecendo: precisamos limpar a sujeira toda. Cadeia para os 1.829 políticos que a JBS propinou durante anos!

Nozor Roberto da Costa

