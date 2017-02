O que é preciso saber sobre o IPVA?

Artigos

Guilherme Jacob

O início do ano chegou e com ele uma série de impostos a pagar como IPTU e IPVA, além de outros desembolsos e contas típicas dessa época do ano. O IPVA incide sobre a propriedade de veículos sejam eles automóveis, motocicletas, caminhões ou ônibus, nasceu com a Constituição da República de 1988 e é o segundo tributo com maior peso no Estado de São Paulo, atrás do ICMS. Apenas nos últimos três anos a Fazenda Pública arrecadou cerca de R$ 14 bilhões por ano com o imposto.

O IPVA não é o mesmo em todo o país e varia entre os estados. O imposto é calculado multiplicando o valor médio do veículo por uma alíquota percentual que varia de acordo com o tipo de veículo. No caso de São Paulo, a alíquota para carros de passeio é de 4% e para motos é de 2%, sendo o valor médio de cada veículo fornecido pela FIPE.

O imposto deve ser pago sempre no início do ano em qualquer agência bancária, caixas eletrônicos ou internet banking informando o número do Renavam, que consta no certificado de registro e licenciamento do veículo. Esse é um aspecto simples, mas muito importante, e o contribuinte precisa ficar atento pois a Fazenda Pública não envia boletos ou guia de pagamento, o que pode gerar certa confusão e impossibilitar a utilização de descontos por perda de prazos, por exemplo.

Outro aspecto que algumas pessoas não sabem, é que no caso de furto ou roubo de veículo no estado de São Paulo nos últimos 5 anos, a restituição do IPVA pode ser realizada. A Fazenda restitui os valores pagos referentes aos meses do ano em que o carro esteve furtado ou roubado. Para tanto, o contribuinte deve fazer o boletim de ocorrência e, em caso de não recuperação do veículo, a restituição é liberada em lotes e pode ser sacada nas agências do Banco do Brasil a partir de março do ano seguinte ao da ocorrência.

Guilherme Jacob é auditor fiscal da receita estadual e secretário geral do Sindicato dos Auditores da Receita Estadual de São Paulo (SINAFRESP).