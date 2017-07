O problema: faltam leitos

Editorial

Os relatos sobre a dificuldade no encaminhamento de pacientes em estado grave, atendidos nas UPAs do Rodeio e do Oropó para os hospitais, no final de semana, têm um responsável: o déficit de leitos na rede pública.

Faz lembrar o velhíssimo ditado: em casa que falta o pão, todos perdem a razão. E perdem mesmo. Melhor fariam se, juntos, buscassem meios de minimizar um problema que, evidentemente, não diz respeito só à Região do Alto Tietê.

A Prefeitura cobra a melhoria no direcionamento das vagas, feito pela Central de Regulagem de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), que foi regionalizado há três meses. De outro, a Secretaria reforça que o sistema melhora o atendimento e impede favorecimentos a determinados pacientes.

O ponto principal é a falta de leitos, que se torna ainda mais flagrante pelo aumento da população que bate às portas do Sistema Único de Saúde (SUS), deserdada nos planos privados por causa da crise econômica.

Esse movimento não é atual. Cresce de alguns anos para cá, quando o perfil do usuário da rede pública mudou, com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, sem que investimentos sejam feitos nos hospitais e com o empobrecimento da população.

Muitos dos aposentados que conseguiam pagar um plano de saúde são obrigados a entrar na fila do posto de saúde, às vezes, sem ter nunca feito isso, durante a vida produtiva. Um plano de saúde para quem passa dos 50 anos é caríssimo.

A este quadro, soma-se o fato de que o SUS não tem leitos para atender apropriadamente toda a demanda.

Um dos levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde com base em 2016 mostrava que a Região do Alto Tietê possuía um déficit de mais de 1,2 mil leitos gerais. Na semana passada, nossa manchete era sobre a fragilidade do setor de maternidade, pelo menos problema, falta de vagas para o nascimento dos bebês e de UTI Neonatal.









Tornar pública essa situação é importante porque explica os índices de mortalidade e as falhas que, na rotina dos corredores hospitalares, diretores tentam esconder, enquanto médicos e enfermeiras se desgastam profundamente pela falta de meios de atender toda a demanda.

Tomar que o ocorrido no final de semana provoque uma reação dos prefeitos e deputados que podem pressionar o Governo do Estado pela ampliação dos leitos hospitalares e por uma melhor convivência entre as secretárias de Estado e dos municípios. Sem revanchismo, focando apenas a proteção da vida dos pacientes.