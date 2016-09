O povo na berlinda

Comentários (0) Cartas Like

O governo quer consertar a economia fazendo principalmente a reforma previdenciária, como se o povo trabalhador fosse o grande vilão da atual desgraça da economia. Sabe-se que o maior déficit está no regime militar e funcionalismo público, aos quais não se cogitam reformas. O governo sempre incentivou o regime previdenciário privado complementar, mas agora o que se vê é que não há segurança nesses fundos diante da corrupção. O Governo não consegue gerir e fiscalizar a Previdência Social e não fiscaliza a previdência privada. Retirar direitos previdenciários é atitude perversa e demagógica. Não se muda as regras do jogo no “meio da partida”. A reforma da Previdência é necessária, mas para acabar as mordomias, os absurdos, e igualar direitos de todos os trabalhadores. É intolerável retirar do trabalhador o direito a um benefício justo, fruto de longos anos de contribuição. Ademais, deveriam falar em reforma da seguridade social, remanejando valores arrecadados das loterias, das construções civis e de outras fontes de custeio a serem criadas ao invés de cortar benefícios. Aqueles que contribuíram para a construção do País não merecem ter uma aposentadoria miserável e indigna. Que País é esse?

Mauro Alves – alves.mauro@uol.com.br