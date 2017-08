Cartas

Sim, padrinho Mário Stigliani, receba o meu até breve, mesmo que com as lágrimas de saber da sua partida para o verdadeiro mundo dos espíritos Receba meu até breve, pela certeza que como Santo Agostinho nos ensinou, “a morte não é nada”, tenho a certeza que o senhor também me diria:

“A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do Caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo”

Sim padrinho, o senhor continuará em mim, pelos ensinamentos que me ofereceu: o sorrir mesmo que a tristeza tente abalar a nossa alma; o acolhimento aos necessitados de um boa prosa e amparo para seguirmos em frente em nossa jornada de vida terrena.

Sim padrinho, o senhor continuará em mim nos abraços e sorrisos ofertados a cada encontro, por acaso, nas ruas de nossa amada Cidade.

Sim padrinho, o senhor continuará em mim na gratidão pelos momentos de rápidos socorros aos meus pais, quando no preparo para a partida há alguns anos.

Sim padrinho, o senhor continuará em mim a cada recordação de minha infância: o soar da campainha da Farmácia Santa Terezinha por diversas madrugadas com a solicitação que o senhor aplicasse a injeção necessária ao enfermo.

Sim padrinho, o senhor continuará em mim ao recordar inúmeras qualidades de exemplo de integridade do ser humano que o senhor soube compartilhar conosco.

Hoje nosso coração chora, porém, ao recordar o seu sorriso nos acolhendo, nosso coração bate pela certeza que a morte não é nada.

Até breve, padrinho Mário.









Sua afilhada, Lúcia Helena.

Lúcia Moreno

