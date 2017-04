O Partido Odebrecht (PO)

Artigos

João Anatalino

Nem PMDB, PT ou PSDB. Quem manda no país é o PO, Partido Odebrecht. Quem pensava que o Brasil era um país multipartidário enganou-se redondamente. Aqui só há mesmo um grande partido, que elege quem quer, para onde quer, e para o que quer. É o partido das empreiteiras, do qual a grande líder é a construtora Odebrecht.

Vê-se agora, pelas investigações da Lava Jato, que há mais de trinta anos essa empresa vem mandando no país, comprando presidentes, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, sindicatos, procuradores e juízes.

Essa promiscuidade entre políticos e empreiteiros não é coisa recente. Jânio Quadros, Ademar de Barros, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, e outros políticos anteriores á “revolução redentora”, se fossem vivos e fizessem delação premiada, teriam muito a dizer sobre essa relação incestuosa que políticos e empreiteiros mantém para violar sistematicamente a mãe-pátria. Juscelino, por exemplo, poderia contar o quanto recebeu de propina para construir Brasília, Ademar para fazer a Via Anchieta, e Jânio, até os meses que ele ficou no Einsten para morrer foram bancados por uma construtora.

E não se diga que na época da ditadura isso não acontecia. A diferença é que não havia MP nem Policia Federal para investigar, ou imprensa para denunciar. Quem dissesse um “a” de algum membro do governo ia parar na cadeia.

A bandalheira sempre existiu. Só não era praticada de forma tão descarada como é hoje. A Odebrecht comprou praticamente a máquina pública inteira. Parece que não há uma única instituição hoje no país que não tenha sido contaminada pela corrupção. Nela entram o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.

No julgamento do Mensalão alguns juízes do Supremo Tribunal Federal advogaram descaradamente em favor dos réus, provocando a ira do relator, o inefável Joaquim Barbosa. A maioria já está livre e solta, delinquindo novamente. Agora esses mesmos juízes já começaram a soltar alguns dos delinquentes da Lava a Jato.

No passado UDN, PRP, ARENA, MDB e outros serviram de biombos para encobrir o incesto que políticos e empreiteiros cometiam contra a mãe-pátria. Agora são os PSDB, PT, PP, DEM, PR e congêneres, que fazem esse papel. Nas próximas eleições esses mesmos vigaristas aparecerão nos palanques e telas da TV pedindo o nosso voto. E por trás deles estará o mesmo esquema, formado por empresários inescrupulosos, porque partidos como o que a Odebrecht fundou para saquear o país, são como as míticas hidras de Lerna. Quanto mais se lhes corta a cabeça, sempre nasce outra no lugar. Hércules, para evitar isso, cauterizava as feridas com fogo. Nós não precisamos chegar a tanto. Nossa arma é o voto. Usemo-lo bem.

João Anatalino é escritor