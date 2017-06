O meio ambiente em Mogi das Cruzes

QUADRO DESTAQUE

Em defesa da conectividade ecológica

SILVIA CHIMELLO

Criar o meio ambiente no tripé sustentável: econômico, social e ambiental para evitar o desequilíbrio. Este é o grande desafio do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel de Lima, que está desenvolvendo projetos nos quatro cantos da Cidade e implementando políticas públicas para envolver a população nesse processo. Ele assumiu o trabalho com uma meta ambiciosa de triplicar a coleta seletiva da Cidade em um ano, evitar a ocupação na Serra do Itapeti e limpar a imagem do Rio Tietê.

O objetivo do secretário é fazer um trabalho colaborativo com a população para garantir qualidade de vida e estabelecer uma conectividade ecológica no Município. “A biodiversidade garante a qualidade da água, ar, água, floresta e os animais dispersadores de sementes. Essa cadeia de conectividade envolve um trabalho de educação ambiental e conscientização de toda a comunidade”, explica. É assim que ele também pretende ampliar a coleta seletiva.

Um dos primeiros projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lançado em março, contemplou o Parque Olímpico com o programa Mogi Mais Verde, que consiste não apenas no plantio de 400 mudas no Bairro, mas recuperação de áreas degradadas e de nascentes, além da identificação de bosqueamento. Diferentemente do que muitos previam, ele constatou que não houve depredação das mudas porque foram cuidadas pela comunidade. Além de envolver as escolas no plantio, foi feito trabalho com os moradores do entorno. Uma equipe passou de casa em casa entregando os panfletos e destacando os benefícios e a valorização do imóvel.

“É mexer com questão de economia. Quanto mais bonitos a rua e o bairro, mais valorizado é o imóvel. Ninguém quer morar em campo seco. O alvo mais sensível é o bolso. Os moradores entenderam e foi praticamente zero o vandalismo sobre as árvores”, constata Lima. Ele pretende ampliar essa experiência em outras regiões.

Também iniciou um trabalho de arborização em Jundiapeba. Não é projeto de curto prazo, mas o primeiro passo já foi a instalação do novo ecoponto no Distrito, que será inaugurado no próximo dia 29. Além dos estudos regionalizados de arborização urbana, a Secretaria também iniciou um projeto na zona rural, com a ajuda da Secretaria Municipal de Agricultura, para fazer o bosqueamento das Áreas de Preservação Permanente (APP).

Uma das metas do programa “Mogi Mais Verde” é o plantio de 50 mil árvores nesta gestão do prefeito Marcus Melo (PSDB) para criar os corredores ecológicos e fazer uma conectividade entre as reservas naturais, traçando esses caminhos com plantas nativas do Municípios, recuperação das APPs e das nascentes para melhorar a qualidade da água do Tietê e dos mananciais.

Todas as ações de plantio são planejadas e integradas dentro do programa macro para criação desses corredores. O Município é um dos cinco escolhidos no Brasil para desenvolver esse projeto do Ministério do Meio Ambiente que estabelece a conectividade ecológica. Essa é uma forma de dar opção para que as espécies, especialmente aves, possam ter alternativas para se transportar de norte a sul sem riscos, utilizando esses espaços arborizados como descanso.

Moradores devem ajudar a conter invasões

Uma das saídas para conter o avanço urbano em direção à Serra do Itapeti é envolver os próprios moradores no processo e incentivá-los a ajudar no trabalho de fiscalização, impedindo que novas áreas sejam ocupadas. Essa é a opinião do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel de Lima, que acompanha o trabalho desenvolvido pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) no local em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica.









Um dos objetivos do projeto denominado “Caminhos do Itapeti”, que engloba uma das maiores reservas de Mata Atlântica do Estado de São Paulo, é estimular a população regularizada do local a investir em programas de turismo ecológico e adotar práticas sustentáveis de preservação e valorização da Serra do Itapeti.

Os estudos financiados por um edital de R$ 30 mil da SOS Mata Atlântica, com apoio do Instituto de Educação Ambiental Suinã e Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa (Faep) -, estão centralizados no trecho às margens da mata, próximo à área urbana, entre o Rodeio e a Rodovia Mogi-Dutra (SP-88).

Desde que foi iniciado o programa, em julho passado, a equipe da UMC já visitou mais 105 propriedades para traçar um perfil dos moradores locais, saber quais as atividades que desenvolvem e suas expectativas de vida. A partir disso, outros pontos podem começar a ser trabalhados como, por exemplo, a elaboração de um plano de recuperação da mata nativa. A expectativa é apresentar um relatório conclusivo a ser apresentado até agosto pela equipe sobre o impacto industrial junto à Serra.

Os pesquisadores observaram em seus relatórios que uma das dificuldades enfrentadas pelos moradores está relacionada ao lixo, que não tem local específico para destinação. Outro problema apontado pelo estudo são as queimadas, mas observa que a grande causa do desmatamento é ocupação desenfreada da Serra, onde foi encontrado grande número de construções irregulares.

A proposta do “Caminhos do Itapeti” é estimular a criação de uma associação de moradores da Serra para discutir medidas em prol da reserva, traçar um mapa de sustentabilidade, discutir roteiros turísticos e a preservação do Itapeti. O secretário acredita que apenas com a ajuda dos moradores será possível também melhorar a fiscalização. Ele observa que as conversas com as famílias refletiram no aumentou do número de ligações para a fiscalização da Polícia Ambiental e Cetesb.

“A intenção é mobilizar a população do entorno a fim de que atue como agente fiscalizador para evitar a ocupação. Não temos olhos para fiscalizar um Município com área de 721 quilômetros quadrados. Se a população não tiver esses olhos fica difícil”, observou.

O processo de ocupação da Serra do Itapeti teve início no final dos anos 1970. A explosão deste fenômeno ocorreu já na década seguinte. Auxiliou neste processo o fato de a Serra ter acessos fáceis à Cidade e muitos pontos de captação de água, estimulando os loteamentos clandestinos.

Serra espera por legislação mais rígida





SILVIA CHIMELLO

A criação das Unidades de Conservação (UC) da Serra do Itapeti na região de Mogi das Cruzes ainda não saiu do papel. Depois de mais de três anos de tratativas para que as novas regras de preservação fossem validadas, o programa, que representa uma garantia de conservação de um dos maiores bens naturais do Alto Tietê e reúne uma série de ferramentas de restrição e compensação ambiental para a área, ainda não tem data para ser implantado.

O objetivo é criar na Serra do Itapeti duas unidades uma Área de Proteção Ambiental (APA), com o objetivo de trazer o desenvolvimento sustentável àquela região por meio do ordenamento territorial, e um Refúgio de Vida Silvestre (RVS), que pretende proteger o sagui-da-serra-escuro, espécie de primata ameaçado de extinção.

Com a criação das Unidades de Conservação, Mogi das Cruzes poderá ser recompensada com o aumento da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) Ecológico, repassado aos municípios de acordo com a área coberta. A instalação de UC também cria a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Itapeti, ambas dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

A Fundação Florestal, entidade responsável pela elaboração do projeto e futura gestora das reservas, informou que o processo está em final de analise pelo órgão e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. A instituição preferiu não estabelecer datas ou fazer previsões. Informou, no entanto, que o levantamento sobre a cobertura vegetal da área, assim como os demais estudos sobre fauna e flora local já foram concluídos.

Depois de elaborado, o decreto precisa ser encaminhado para sanção governamental após a finalização do relatório para criação do dispositivo. No final de 2016, a Procuradoria Geral do Estado solicitou detalhes sobre as restrições ambientais já existentes no território de atuação da nova lei.

A Fundação, em nota encaminhada à reportagem de O Diário, não deu detalhes, mas o prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB), disse, durante o lançamento da Campanha Junho Verde, que cobrou uma resposta, mas não obteve retorno. Foi informado apenas de que o processo ainda se encontrava na Procuradoria. “Os municípios produtores de água e de reserva ambiental que têm responsabilidade de manter e preservar precisam de incentivo. Temos uma função a ser cumprida que é preservar o meio ambiente, mas para isso necessitamos de recursos para apoiar”, argumenta o prefeito.

A intervenção da PGE foi feita no final de 2013. O órgão exigiu um levantamento de todos os proprietários de terras de uma das áreas delimitadas pelo novo projeto, denominada de Refúgio de Vida Silvestres Sagui-da-Serra-Escuro, com função de ordenamento territorial. A Fundação informou que já realizou o levantamento sobre a cobertura vegetal da área e também já concluiu demais estudos sobre fauna e flora local.

Relatórios apresentados pela entidade mostram que atualmente a Serra do Itapeti já está “virtualmente” protegida por diversas legislações ambientais. No entanto, observa que como a porção de terra não está enquadrada em uma das categorias de Unidade de Conservação, nenhuma das leis anteriores garante proteção efetiva de seus atributos ambientais. Destaca ainda que não existe gestão participativa nem a ordenação das compensações ambientais pela instalação de empreendimentos e realização de obras no entorno da Serra do Itapeti.

EDP distribui sementes de planta

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, a EDP São Paulo realizará uma ação com os clientes nas agências da área de concessão para reforçar a importância dos cuidados contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Após o termino de cada atendimento, será entregue ao consumidor uma tag feita de papel com semente da planta Crotolária, uma espécie que atrai a libélula que se alimenta do mosquito Aedes. O papel pode ser plantado diretamente em um vaso com terra, ajudando no combate das doenças transmitidas pelo inseto. Durante o dia comemorativo, serão entregues mais de 2 mil kits nas agências Guarulhos (Centro), Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, São José dos Campos e Taubaté.

O material traz ainda mensagens com foco sustentável sobre o reforço ao combate do mosquito, informação sobre o plantio do papel semente e como o cliente pode se cadastrar no serviço “Conta por E-mail”, minimizando a impressão de papel.

Conta por e-mail

Para receber a fatura por e-mail, o cliente pode realizar o cadastro a qualquer momento pela Agência Virtual, www.edp.com.br, nas agências presenciais da distribuidora nos 28 municípios ou na Central de Atendimento, pelo telefone 0800 721 0123, com ligação gratuita e 24 horas. Podem ser cadastrados até dois e-mails, garantindo praticidade e segurança no recebimento da conta de energia.

Programa florindo Santa Isabel

A Prefeitura de Santa Isabel realizará, na próxima sexta-feira, dia 9, às 10 horas, o ‘Programa Florindo Santa Isabel’, em comemoração a Semana do Meio Ambiente. Todas as escolas municipais, estaduais e particulares da Cidade estão convidadas a participar do evento simultâneo de plantio de mudas, que serão doadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário.

O ‘Programa Florindo Santa Isabel’ pretende transformar Santa Isabel em um grande jardim, valorizando as riquezas naturais da Cidade que tem o título de ‘Paraíso da Grande São Paulo’, dando mais vida e beleza para o Município, além de contribuir para a preservação do meio ambiente e incentivar a luta contra o desmatamento.

Além das escolas, a ação também será realizada em praças, parques, canteiros e jardins do município. O evento também estará aberto para a participação dos comerciantes e da população em geral, para participar basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente através do telefone 4656-8151 ou e-mail: semana.santaisabel@gmail.com.br.

Mogi quer evitar a poluição do Rio Tietê





NATAN LIRA

Se há muito tempo o Rio Tietê contribuiu para o crescimento de Mogi das Cruzes, hoje é nesta Cidade que ele começa a ser poluído. Isso é o que mostra o estudo divulgado no final de 2016 pela SOS Mata Atlântica e que trouxe Mogi das Cruzes como a Cidade em que inicia a poluição do bioma. À época, a qualidade de água era considerada regular em 61 quilômetros e irregular em outros 44. Apesar da situação crítica por aqui, a Prefeitura ainda não tem um estudo a longo prazo que resulte na despoluição total do rio no trecho que corta o Município. Além disso, é dele que vem a água potável que abastece a Cidade. A captação é realizada no Bairro do Cocuera.

Atualmente, Mogi coleta 95% de água e trata 61% do esgoto; desses, 34% vão para o Tietê. Em 2000, 78% do esgoto eram coletados e 5% tratados. A expectativa é de que, nos próximos anos, com a conclusão do esgotamento sanitário do Botujuru, César de Souza e Jundiapeba, a coleta chegue a 96% e o tratamento a 71%. Em oito anos, a rede de captação de esgoto foi ampliada em 44%, saltando de 545 km em 2009 para 785 km, em janeiro último.

O secretário Municipal de Verde e Meio Ambiente, Daniel de Lima, classifica como ‘irresponsável’ dizer que o rio morre na Cidade. “Quando se tem muita chuva acaba carreando poluição difusa, que é o lixo que vai para o rio e isso dá impressão de que está muito sujo. Ele morre em São Paulo e não aqui. Temos até peixe. Estamos colocando o dedo na ferida e discutindo tudo isso publicamente”, destacou. O assunto será tema da programação do Junho Verde.

Durante o evento de lançamento da campanha, o prefeito Marcus Melo (PSDB) lembrou que resolver o problema de esgotamento na Cidade é uma meta que foi defendida por todos os gestores locais e até da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). “O Semae vai apresentar no encontro, que a qualidade do Rio Tietê onde faz a coleta, na Pedra Afiar, CR2, vem sofrendo, já um bom tempo, um declínio na qualidade de água que vem de Salesópolis e Biritiba”, pontuou.

Questionada sobre os critérios que levam um Município a poluir o Tietê, a Cetesb limitou-se a ressaltar a evolução da coleta do esgoto com a terceira etapa do Programa de Despoluição do Tietê, que evoluiu de 24% para 89%, o índice de tratamento para 53% do total coletado na Região e o trabalho desenvolvido pelo órgão na preservação e recuperação da qualidade dos recursos hídricos, com ações de controle preventivas e corretivas – licenciamento ambiental e fiscalização das fontes poluidoras urbanas e industriais, com apoio das redes de monitoramento dos corpos d’água. “Assim, a implantação dos sistemas de esgotamento sanitários nos municípios, bem como as ações de controle realizadas pela Cetesb, devem levar em consideração os planos e cronogramas estabelecidos pelo Governo Federal ou Estadual. Além disso, o controle das atividades industriais pela Cetesb é efetuado constantemente por meio das atividades de fiscalização, com apoio da rede de monitoramento de águas interiores”, trouxe o texto enviado a O Diário.

Desassoreamento

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) já realizou o desassoreamento na região do Córrego Ipiranga e atualmente os trabalhos se concentram na região do Parque Leon Feffer e irá atender também a foz do Córrego Matadouro e do Ribeirão dos Canudos.

Após o término desse trecho, as máquinas se encaminharão para a divisa de Mogi das Cruzes e Suzano, atuando também na foz do córrego Taiaçupeba e Rio Jundiaí.

No total, serão retirados 343 mil metros cúbicos de material, com investimento de R$ 37,7 milhões, em uma extensão total de 44,2 quilômetros de Itaquaquecetuba a Mogi.