Artigos

Perseu Gentil Negrão

Há algum tempo escrevo crônicas no Facebook, no jornal “O Diário” de Mogi das Cruzes e no Jornal de Itápolis. Escrevo para lembrar de tempos idos e como desabafos. Acho-as meio insossas. Vez ou outra recebo elogios, que penso sejam decorrentes mais de amizade e afeto, do que da qualidade. Alguns até sugerem que eu publique um livro. Essa semana um amigo (simples e de “poucas letras” – que não encontro há 40 anos) insistiu na edição do livro.

Meu pensamento voou para 1982. Papai escrevia crônicas (lindas) no Jornal “O Progresso” (de Itápolis). Sem que ele soubesse, meus irmãos e eu as compilamos e editamos o livro “Crônicas do Dr. Rubão”. Demos os livros para o “Velho”, como presente de Natal. Segundo Papai o melhor presente que ganhou em sua vida. Os exemplares foram doados a uma instituição da caridade, que os vendeu em poucos dias.

Em 1995 decidimos fazer nova edição. Conversei com o amigo Aristeu Sotello Júnior (fora gráfico por muitos anos), que se prontificou a imprimir o livro em casa, em uma velha máquina “offset”, desde que eu fizesse as matrizes. Aceitei o desafio. Aristeu instruiu-me: as matrizes deveriam ser impressas 2 páginas por folhas em papel “A4” (tipo vegetal), no sentido horizontal; sendo páginas 1 e 4 em uma folha e 3 e 2 na outra e assim sucessivamente, para possibilitar a impressão frente e verso. O trabalho foi imenso, pois o computador era lento e a impressora, muitas vezes, “mastigava” o papel vegetal. Na sequência, o “vegetais” foram sobrepostos em chapas de alumínio e mergulhadas em ácido para as gravações das matrizes. Depois, a impressão de folha por folha na “offset”.

As folhas impressas foram levadas para cortes e, durante vários dias e noites, eu e o Aristeu montamos os livros, na varanda da minha casa. O artista plástico Osvaldo Celso Chiquesi fêz o desenho da capa, que, posteriormente, foi editorada eletronicamente pelo amigo Walter Jorge de Siqueira (um “mágico” com computadores). Concluída a montagem, os livros foram encaminhados a uma gráfica para a colagem. Pronto. Nascia “A Estrada da Vida”, de Rubens Sudário Negrão. Os livros foram vendidos em 2 dias e a renda doada para uma instituição da caridade.

Qualquer dia vou procurar o amigo Aristeu e perguntar-lhe se ele ainda tem a velha máquina de “offset”; ou, talvez, eu encontre um patrocínio.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo