O imbróglio da Deodato

Editorial

Nada mais compreensível do que o imbróglio que envolveu, na semana passada, de um lado a Administração Municipal, de outro os comerciantes do trecho da Rua Dr. Deodato Wertheimer, entre as ruas Ricardo Vilela e Engenheiro Gualberto. No meio, a passagem de nível sobre os trilhos da CPTM.

Discussão igual ocorreu em todas as cidades ao longo do eixo da Estrada de Ferro do Norte, antecessora da Central do Brasil. Exceção apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a ferrovia passou distante do centro histórico, todas as demais enfrentaram essa dificuldade. O que foi, em fins do século XIX, início do passado, sinônimo de progresso e desenvolvimento, transformou-se em um estorvo. Em uma linha divisória entre os bairros acima e os bairros abaixo da linha do trem.

Enquanto os setores ao Sul da zona urbana, aqueles abaixo da linha, eram áreas alagadiças e de pouca ocupação, o divisor não foi inoportuno. A partir da construção das barragens regularizadoras do Alto Tietê e o fim das enchentes ribeirinhas, tudo mudou. O Mogilar é, hoje, uma as áreas da maior valorização no Município e pelo menos1/4 da população reside ao Sul. Pronto, confusão armada.

Quando o então prefeito Waldemar Costa Filho levou avante os planos do antecessor Padre Melo de construção do túnel sob a linha férrea na Rua Otto Unger, celebrou com a CPTM acordo de uma cancela na Avenida Manoel Bezerra de Lima Filho. Que só existiria enquanto o túnel fosse construído. Pronto há quase 20 anos, estão lá, hoje, túnel e cancela.

Não é diferente o caso da Rua Dr. Deodato Wertheimer: quando os dois túneis do Complexo Jornalista Tirreno Da San Biagio estiverem prontos, nada justificará a preservação da porteira na Deodato. Tanto quanto é difícil, até hoje, justificar a cancela da Manoel Bezerra de Lima Filho.

A eliminação desses obstáculos é condição básica para a implantação de linhas férreas expressas. Ou um, ou outro: com cancelas não há trem expressos.

No meio desse imbróglio, visto injustamente como agente complicador que só prejudica, fica o Poder Público. Há até os que, em arroubos de insanidade, digam preferir viadutos em vez de túneis. E, então, toda aquela área do Centro antigo de Mogi se transformaria em espaço infecto, igual aos viadutos que fazem a ligação Leste-Oeste em São Paulo.

Se correr o bicho pega se ficar o bicho come.