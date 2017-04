O erro do PT

Artigos

Gaudêncio Torquato

Twitter@gaudtorquato

Uma fogueira consumiu parte da imagem do Partido dos Trabalhadores. Fundado em 1980, o PT envergou a bandeira de mudanças. Encarnava o ideário da moral e da ética. Depois de algumas derrotas, Luiz Inácio Lula da Silva, o pernambucano que comandou as lutas operárias no ABC paulista, na época da ditadura, chegou ao comando da Nação.

Depois da vitória de 2002, o PT conseguiu outras em 2006, 2010 e 2014. Até que, sob o governo Lula, o partido começou a naufragar no mensalão e nos dutos da Petrobras. A Operação Lava Jato atingiu as principais lideranças do PT, incluindo Lula, Dilma, e os ex-ministros José Dirceu e Antônio Palocci. E o partido cometeu um monumental erro. Um discurso voltado para dividir a sociedade brasileira em “Nós e Eles”.

Agora os petistas se dão conta da burrada ao tentar erigir um muro entre classes. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, do próprio PT, e conduzida por Marcio Pochmann, revelou que não há cisão entre a “classe trabalhadora” e a “burguesia”. O grande vilão do povo é o Estado, apontou a pesquisa.

Pode-se aduzir que o PT, ao instigar a luta de classes, plantou sementes de desagregação. Daí a rejeição que o próprio Lula possui, hoje, em torno de 60%.

As pessoas se queixam da inexistência de serviços públicos de qualidade. Quando o Estado implanta programas como Bolsa Família, Prouni, Fies, é reconhecido. Ao contrário, quando aumenta a carga tributária, passa a ser execrado. Afinal, a elevação de impostos e tributos não resulta em melhores serviços. A reivindicação é na direção do Estado eficiente, menos lerdo e burocrático.

O espaço partidário está contaminado pela corrupção, razão pela qual os eleitores defendem a existência de um partido único, capaz de agregar os melhores. Os políticos são, na percepção dos pesquisados, usurpadores, que trabalham por interesses pessoais. Eis a necessidade de uma reforma na política, a partir da reorganização partidária, hoje composta por 35 siglas.

O que fazer para corrigir as distorções? Dará tempo para realizar o pleito de 2018 com padrões mais éticos e legitimadores da vontade social? É possível que a Comissão de Reforma Política, cujo relator é o deputado petista Vicente Cândido, chegue a um consenso.

Urge que os partidos decidam realizar um programa mínimo de mudanças.

Gaudêncio Torquato é jornalista, professor titular da USP e consultor político