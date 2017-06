O direito de ser criança

Artigos

Floriano Pesaro

É inadmissível que, em pleno século 21, o trabalho infantil continue a ceifar vidas, roubar sonhos e ameaçar o futuro de milhares de crianças no Brasil e no mundo. Não podemos permitir que crianças ainda sejam exploradas e expostas a situações de trabalho precoce. Com o compromisso de governar com foco na redução das desigualdades e na erradicação da violência, o Estado de São Paulo tem alcançado índices positivos.

De 2011 a 2015, reduzimos em 36% o número de crianças e adolescentes ocupados, entre 05 e 15 anos. Em 2011, havia 152.067 pessoas trabalhando nesta faixa etária, já em 2015, o número foi para 96.674. Os dados do IBGE/Pnad foram obtidos pela equipe do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil (PETI), da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS).

O PETI articula um conjunto de ações socioassistenciais para retirar crianças e adolescentes de até 16 anos das práticas de trabalho precoce (exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos).

São Paulo não mede esforços neste combate. Em 2015, o governador Geraldo Alckmin autorizou a reativação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, ligado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca), que teve arrecadação recorde de mais de R$ 54 milhões.

A parceria com as organizações da sociedade civil possibilita que os recursos provenientes do imposto de renda permaneçam no Estado, financiando projetos voltados a crianças e adolescentes. Em 2017, o valor será de R$ 141.418.399,34 para 1.917 entidades. A articulação em rede e a informação também são nossas armas nessa luta, com o apoio do projeto Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil, que visa à erradicação do trabalho infantil.

Apesar da comprovação de que avançamos, temos claro o fato de que o número de crianças em situações de trabalho ainda é alto. A intersetorialidade é imprescindível para a efetivação de nossas políticas e o enfrentamento do trabalho infantil pressupõe tirá-lo da invisibilidade. Todos podem e devem se engajar nesta proteção, quebrando o silêncio e fazendo denúncias.

Precisamos romper com o ciclo de miséria e pobreza. O trabalho infantil rouba o que a criança tem de mais precioso: o direito de ser e de viver como criança! E, ao contrário do que possa sugerir a velha premissa, “trabalho não enobrece a criança”. Lugar de criança é na escola!

Floriano Pesaro é secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo