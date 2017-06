O Diário divulga alunos selecionados para o Parlamento Estudantil

Cidades

Na próxima segunda-feira, os 46 alunos selecionados para o Parlamento Estudantil 2017 participarão da cerimônia de diplomação no Plenário da Câmara de Mogi. O Diário publica hoje – em quadros nesta página - as listas com os nomes dos escolhidos para a atividade, que oferece aos estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º anos do Ensino Médio, a oportunidade de vivenciar o trabalho da Casa com a apresentação de propostas para a Cidade.

A diplomação será conduzida pelo presidente da Câmara, pastor Carlos Evaristo (PSD), com a presença do prefeito Marcus Melo (PSDB), do juiz diretor do Fórum de Mogi, Alexandre Belluzzo, e do juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi, Bruno Machado Miano, da dirigente Regional de Ensino de Mogi, Rosania Morales Morroni, entre outras autoridades.

Para a seleção dos participantes, foram avaliados os projetos de lei, segundo critérios de criatividade, originalidade e pertinência. Entre os selecionados estão representantes de escolas públicas e privadas do Município.

Depois, os vereadores estudantis conhecerão as dependências do Legislativo e receberão as orientações e instruções para desempenharem com sucesso o seu mandato parlamentar.

Na terça e quarta-feira, os alunos poderão acompanhar as sessões ordinárias, realizadas a partir das 15 horas. Já na quinta-feira, os trabalhos terão início com a posse oficial e eleição das mesas diretivas. Em seguida, serão realizadas as duas sessões ordinárias, uma por categoria, com a discussão e votação dos projetos de lei de todos os vereadores estudantis. Cada estudante terá direito de explicar e justificar seu projeto, que será avaliado e votado pelos demais. Mais informações pelo telefone 4798-9597.

NOME ESCOLA ANDRESSA LOPES Colégio Gutenberg AURORA ENANDE GOMES DE DEUS Maple Bear BEATRIZ DE SOUZA MARTINS E. E. Profª Helena Urbano Nagib CAMILA RODRIGUES MESSINA Colégio Alfabeto EMELY VITÓRIA RAMOS DOS SANTOS Colégio CWC FELIPE APPELT GOMES Colégio Mce GABRIELA DE BORTOLI SOUSA Colégio Objetivo Integrado HELOÍSA SANTOS CAVALCANTE DE GÓIS E. E. Leonor de Oliveira Mello IAN SALLES MACHADO E. E. Paulo Tapajós JOÃO VICTOR ROSSI IGLESIAS ALMEIDA Universo da Educação Básica – UEB LAURA MARIA MENDONÇA E. E. Maestro Antônio Mármora Filho LAVÍNIA NUNES MESQUITA Colégio Gênesis LÍVIA EDUARDA OLIVEIRA PEQUENO E. E. Frei Thimoteo Van Den Broeck MARIA LUISA DE OLIVEIRA ARAÚJO Colégio Brasilis MATHEUS JOSÉ MAIA MOREIRA PASSOS Instituto Dona Placidina NAYARA QUEIROZ PEREIRA E. E. Profª Maria Isabel dos Santos Mello RAFAEL NEVES RAMALHO DE OLIVEIRA Colégio Náutico Mogiano RAQUEL DE PAULA ALMEIDA E. E. Profª Iracema Brasil de Siqueira ROBERTA MOUSSA BARBOSA Colégio Gaspar Vaz TAMIRES RODRIGUES PEREIRA Colégio Saber THAYNÁ MIRIÃ PEREIRA E. E. Antônio Olegário dos Santos Cardoso VICTOR CARDOSO LEITE Colégio Santa Mônica VINICIUS NOGUEIRA DA SILA OLIVEIRA CEMPRE Benedito Ferreira Lopes