O Diário, decisivo

Cartas

Ao publicar cartas minhas, desde outubro de 2015, O Diário foi decisivo na solução de um problema que afligia moradores do Bairro do Socorro, em especial os usuários das Creches Nossa Senhora do Socorro e Castelo Forte. Minha persistência em escrever, e a de O Diário em publicar, puseram fim à falta de sinalização nas proximidades daquelas entidades. A Prefeitura, finalmente, cumpriu um de seus mais elementares deveres para a segurança viária, providenciando adequada sinalização na Rua Ottoni Martins e Avenida São Paulo. Todavia, é preciso que se diga, agiu com muito atraso. Acidentes não esperam dias ou meses para acontecer, acontecem numa fração de segundos. Fica aqui o alerta para que o poder público permaneça mais atento às questões do trânsito, respeitando as disposições do Código Brasileiro de Trânsito e cumprindo assim a sua parte na luta pela redução de acidentes. A Campanha Trânsito Seguro – Mogi pela Vida, em andamento, vale para motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e também para o poder público. Ao jornal O Diário, agradeço por mais uma conquista que é de todos.

Paulo Sergio da Silva Pimentel

paulospimentel@yahoo.com.br