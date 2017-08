O Diário 60 anos, Silene e a movimentação social em Mogi

Cidades

SILENE DA CUNHA PINTO

Nascida em Mogi, posso afirmar com certeza que a Cidade, em minha mais remotas lembranças, sempre foi palco de grande movimentação social. Desde as tradicionais festas religiosas até as realizadas no Hotel Estância dos Reis e no Itapeti Clube, ponto encontro obrigatório de gente conhecida.

As famílias abriam suas casas em grandes ocasiões, como noivados, casamentos, os 15 anos de suas filhas, batizados e até mesmo para um simples chá beneficente. Os tempos eram outros. Nos anos 70 a Cidade iniciou um novo ciclo e os clubes, com frequência, passaram a ser cenário de encontros, como as reuniões festivas do Rotary Club, que chegavam a reunir mais de 200 convidados.

Foi por aí, em julho de 1977, quando cursava a Faculdade de Nutricão da Universidade de Mogi das Cruzes que, a convite do saudoso Tirreno Da San Biagio, comecei a trabalhar na redação do jornal O Diário. Daí em diante passei a acompanhar e vivenciar uma agenda intensa de atividades.

O Carnaval, Sábado de Aleluia e Réveillon eram datas marcadas por grandes bailes que lotavam o salão do Clube de Campo. Participei inúmeras vezes do seu prestigiado Baile de Aniversário e do requintado Gala de Debutantes, no melhor estilo black tie, comandado pelas inesquecíveis Cida Briquet, Marina de Oliveira e Jandira Batalha, em prol das Oficinas de Caridade de Santa Rita de Cássia. Que sobreviveu ao longo dos anos e aos modismos, com público fidelíssimo.

Sem saudosismo, vale comentar que os costumes da época eram repletos de requinte e glamour. Estive em inúmeros jantares, oferecido por conhecidos nomes de nossa sociedade, nos quais as mulheres, acompanhadas por seus maridos, em terno e gravata, se davam ao luxo de usar um belo vestido social longo, em plena terça-feira. Hoje em dia, Mogi continua na pole position, em toda região, na realização de eventos. Muitos deles, agora, de cunho corporativo, com inúmeras e belas festas, mas com o diferencial de serem mais reservadas.

Até reeditando o velho hábito de receber convidados em casa, se adequando à nova realidade. Há 40 anos atuando na coluna social de O Diário, que em dezembro completa 60 anos, registrando os acontecimentos que movem a Cidade, continuo com muito orgulho e grande satisfação, determinada na realização deste meu trabalho, de toda uma vida, no qual conquistei respeito, prestígio e reconhecimento dos nossos leitores.

A Cidade em 1957

FONTE LUMINOSA – Prefeito de Mogi das Cruzes entre 1952 e 1955, Francisco Ferreira Lopes era um homem simples. Imigrante português que aqui chegou no início do século passado, empreendeu no comércio com sua Madeireira Santana, trouxe algum tempo depois o irmão Carlos Alberto Lopes e, juntos, deram início a uma dinastia política na qual o caçula Carlos Alberto foi o mais presente.

Pois prefeito, no início da década de 1950, partiu para uma das rápidas viagens que costumava fazer a estações de água. Desta feita optou por Lambari, a aprazível cidade mineira distante 340 quilômetros de Belo Horizonte. Na região de São Lourenço, vizinha de Cambuquira.









Em Lambari Chico Lopes, com a esposa Jardelina, encantou-se com uma novidade recém-inaugurada ali: uma fonte luminosa. Parecia um bolo de noiva a construção redonda, implantada no meio de um tanque de água retangular e com dois estágios circulares. Sobre o maior erguia-se um menor e, à noite, as águas subiam e desciam em cores diferentes, acompanhando o ritmo da música transmitida por alto-falantes.

Encantou-se tanto que logo procurou saber quem tinha feito aquilo. Contatado, o empreiteiro esteve em Mogi. Chico Lopes o levou a algumas praças e a escolhida foi o Largo do Rosário, união entre as ruas Deodato Wertheimer e Paulo Frontin, em frente à Igreja do Rosário.

A Fonte Luminosa ficou alí até o início de 1969: sua remoção foi uma das primeiras ações do prefeito Waldemar Costa Filho.