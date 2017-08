O Diário 60 anos: O valoroso Ditinho

QUADRO DESTAQUE

Ele chegou a O Diário em 1957, tinha 17 anos. Nos arquivos contábeis da empresa, seu nome ocupa a primeira página do primeiro livro de registro de funcionários. Benedicto Maria de Almeida começou como ajudante geral e, nos quase 60 anos de atuação entre nós, marcou presença pela dedicação, lealdade, perseverança, quase resiliência. Ditinho, como o chamamos, morreu dia 11 de fevereiro deste ano, sem tempo de ver imprimir a edição do próximo 13 de dezembro, que marcará o 60º aniversário de nossa fundação.

Logo ele que, nos seus 77 anos de vida, acompanhou tão de perto nossa história. De ajudante geral, passou a auxiliar de impressão, impressor, depois líder da impressão.

Nos tempos da rua Barão de Jaceguai, 388, primeira sede de O Diário, Ditinho imprimia pacientemente as edições em uma máquina plana manual. Era quase um dinossauro: no berço da máquina, um prancha de metal, eram assentadas as matrizes das páginas, duas por vez. As matrizes reuniam fileiras de linhas de chumbo, de alto relevo, fundidas em linotipo, outra máquina da velha época. As fotografias e ilustrações eram reproduzidas por clichês de metal, produzidos em uma série de imersões químicas. Um sistema mecânico, de acionamento elétrico, fazia a prancha das páginas ir e vir. Quando passavam sob o cilindro revestido de feltro, tendo a separá-la o papel jornal, as páginas saíam impressas do outro lado,

De pé, sobre um tablado lateral, Ditinho retirava folha por folha e a introduzia no cilindro para impressão. Após fazer isso com toda a tiragem do dia, ele pegava as folhas impressas, virava ao contrário e tocava a imprimir do outro lado; uma a um. Duas por vez, com oito páginas por edição. Na circulação desse tempo – 1.600 exemplares/dia –, desempenhava, com auxiliares, um trabalho hercúleo.

Bem que, no final da década de 1960, Tote Da San Biagio, o fundador do jornal, tentou modernizar o sistema e adquiriu uma máquina plana automática. Seguia a mesma rotina da manual, com a diferença que as folhas em branco eram sugadas por um conjunto de ventosas. Nunca funcionou e, não fosse o espírito sempre precavido de Tote, O Diário teria deixado de circular por vários dias. Apertando daqui e dali, instalou-se a nova máquina sem remover a antiga. Que seguiu vitoriosa até julho de 1974. Quando a empresa mudou-se para o novo prédio da Rua Ricardo Vilela, 568 e a impressão foi transferida para uma máquina rotoplana automática, adquirida da Editora Santuário, dos padres redentoristas de Aparecida. Com a rotoplana veio o funcionário que a operava. E Ditinho foi o responsável por interagir com ele, assumindo a posição de seu assistente.

Mais 10 anos, em meados da década de 1980, o grande pulo: da composição a quente, por linotipos, o jornal passou a ser produzido em computadores e impresso em uma rotativa Goss Community, importada dos Estados Unidos com financiamento do Eximbank. E as cores chegaram às edições diárias. E Ditinho seguiu presente, já sem obrigações definidas, com o sorriso que sempre marcou sua presença na empresa.

A Cidade em 1957

No espaço antes ocupado pela Igreja Matriz de Santana, que ruiu sob um temporal no dia 1º de janeiro de 1952, as obras da atual Catedral de Santana seguiam em ritmo lento naquele 1957, ano de fundação de O Diário. As obras só tomariam fôlego a partir de 1962, com a instalação da Diocese, até sua sagração em 7 de setembro de 1968