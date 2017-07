O Diário 60 anos, o publisher

QUADRO DESTAQUE

Restam poucos deles em atividade. A figura do publisher parece ter ficado nos livros que contam a história do jornalismo. Aquela figura que encarna os princípios de uma publicação e segue cuidando de preservá-los. Havia o publisher político, mais preocupado em administrar interações de bastidores e o publisher estadista, para o qual o veículo é o elo da comunidade, pronto a lhe servir.

Sem figura de destaque a exercer esse papel na grande imprensa, restaram eles nos veículos regionais. Destes, um dos mais longevos foi Tirreno Da San Biagio, o Tote. Mogiano, filho de italiano, dirigiu por 57 anos o Diário de Mogi, que ele fundou. Foi sempre o primeiro a chegar à Redação. Nunca depois das 6 da manhã. Isto lhe permitiu algumas ações: há cinco anos a notícia de um grave acidente, com mortes, chegou a essa hora; não havia plantonista e lá foi o publisher fazer a foto para a capa da edição seguinte.

Há muitas, incontáveis histórias nessa trajetória. Como a de 2 de abril de 1964: o País vivia a ressaca do golpe quando um sisudo professor engravatado chegou ao jornal sem avisar. Ao seco bom dia, estendeu um envelope para Tote. Este abriu a correspondência, leu e de pronto a rasgou. Escorraçou com o engravatado em seguida. No envelope, um ofício do delegado de polícia local, que credenciava o professor como censor do Diário de Mogi. Nunca mais voltou.

Outra: era 1966, Manoel Bezerra de Melo, o Padre Melo, havia quatro anos se instalara em Mogi das Cruzes e, nesse ano, realizara o primeiro vestibular no que viria a ser a Universidade de Mogi das Cruzes, ainda hoje de sua propriedade. Foi para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. No ano seguinte se elegeria deputado federal. Também seria prefeito da Cidade (1994-1996). Telefonou agendando visita. Chegou pouco antes do almoço, de batina e, recebido por Tote Da San Biagio, foi direto ao assunto: vim aqui comprar o Diário de Mogi. Respeitoso, Tote disse-lhe que o jornal não estava à venda, que o jornal lhe era como um filho, ao qual se dá a vida sem ser dono de sua vida. Tote e Padre Melo sempre mantiveram uma relação cordial.

O primeiro prédio com elevador



MOGI/1957 – O Edifício Jorge Salomão, que ocupa metade do quarteirão delimitado pelas ruas Deodato Wertheimer, Senador Dantas, Inocêncio Nunes Siqueira e José Bonifácio, foi o primeiro a ser dotado de elevador. Por anos abrigou, no térreo, filial da Lojas Renner e, nas salas, concorridos consultórios médicos, odontológicos e escritórios de advocacia e contabilidade. No último andar ficava a Diretoria Regional de Ensino. Assim era Mogi das Cruzes, no ano de fundação de O Diário de Mogi.