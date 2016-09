O dia em que o Lula chorou

Comentários (0) Artigos Like

João Anatalino

O Ministério Público deu parecer sobre as estrepolias cometidas pelo Lula no exercício do poder como presidente da República. A conclusão é que ele é o chefe de uma quadrilha que andou pilhando os cofres públicos nos últimos treze anos. Conclusão que o povo brasileiro já havia tirado há muito tempo. Sai Mensalão, entra Petrolão. O Petrolão nem encerrou, entra a Zelotes; depois vem a Satiagrava e por aí afora.

Falou em governo petista, falou em escândalo. Paulo Bernardo, José Dirceu, o Pimentel em Minas, o Dólar na Cueca (assessor do José Guimarães), Delcidio Amaral, Pallocci, Delúbio Soares, todos os tesoureiros do partido, são tantos acusados de corrupção que não dá para falar em perseguição ao PT. Já não se sabe se a sigla significa Partido dos Trabalhadores ou Partido dos Trambiqueiros.

Não se pode dizer que as lágrimas do Lula são de crocodilo, porque ele já se definiu como jararaca. E jararaca, segundo se sabe, não chora. Destila veneno. Foi o que ele fez. Em nenhum momento de sua fala ele se desculpou pela terrível recessão econômica que a sua política demagógica e irresponsável nos trouxe, pela vergonha que estamos passando junto á comunidade internacional, como um dos países mais corruptos do mundo, pela roubalheira geral que seus companheiros e aliados fizeram. Que os crimes que estão sendo atribuídos ao Lula existiram, isso está mais que provado. Se eles os cometeu, ou foi conivente com tudo, há fortes indícios que tenha sido. Se realmente é culpado é o que o Ministério Público vai ter que provar. O fato de ter sido acusado não quer dizer que ele seja o seja. O juiz pode até não aceitar a denúncia.





O fato é que o cidadão Lula não está acima da lei, pelo simples fato de ter sido presidente da República. Nem a sua história de vida, diga-se de passagem, merecedora de todo o respeito, pode servir de blindagem para isentá-lo de uma investigação. Chorar agora não adianta, Lula. Como dizia o Prático, o líder dos três porquinhos, depois que a casa cai, a melhor coisa a fazer é limpar os escombros e começar a reconstruí-la. Mesmo que ela tenha sido derrubada pelo sopro do lobo mau, como foi o caso que agora o faz chorar. Mas porquinho que se alia com lobo tem que saber que um dia vai virar churrasco.

João Anatalino é escritor