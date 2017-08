O dia em que Joaquim vestiu batina

Chico Ornellas

Na eleição de 1966, a primeira após o golpe de 1964 e a última antes do endurecimento que adviria com o Ato Institucional nº 5, de 1968, Manuel Bezerra de Melo estreou na política. Aliou-se ao prefeito de então – Carlos Alberto Lopes –, fez dobradinha com Francisco Franco e lá foram os dois para as urnas. Padre Melo havia chegado a Mogi das Cruzes quatro anos antes e, a esse tempo, preparava-se para dirigir o primeiro curso superior instalado por aqui: a Faculdade de Filosofia da OMEC.

Padre Melo, candidato a deputado federal, fazia dobradinha com Francisco “Chiquito” Franco que tentava a reeleição para a Assembleia Legislativa.

Tinha um fôlego! Diziam, na época, que em realidade havia dois Padre Melo. Ou três. Em campanha, ele parecia estar em lugares diferentes ao mesmo tempo.

Foi nesse cenário que ingressou Joaquim “Padeiro”. Era um cabo eleitoral de muito prestígio lá para os lados de Biritiba Mirim. Funcionário do Departamento de Águas e Energia Elétrica na barragem de Casa Grande, Joaquim foi prefeito de Biritiba Mirim depois da emancipação política do antigo distrito de Mogi das Cruzes.

Não havia candidato pela região que, lutando por uma eleição, deixasse de procurá-lo em busca de seus favores eleitorais. E, naturalmente, também Padre Melo.

Pois a campanha ia bem. Padre Melo circulava pelo Interior e, em Mogi e São Paulo, deixava a campanha para sua equipe. Dela fazia parte um jovem e aguerrido vereador, eminência parda do tio prefeito. Era Jacob Cardoso Lopes.

Com Padre Melo acompanhando Chiquito Franco por Rancharia e outras cidades do Interior, surgiu o imprevisto: no bairro do Socorro, para lá de Santo Amaro, em São Paulo, uma numerosa família de muitos votos havia convidado Padre Melo para batizar o nenê mais novo.

Era voto certo que não admitia ausência alguma. Mas Padre Melo não podia ir. Estava pelo Interior em missão igualmente importante.

Foi então que Jacob teve a brilhante ideia:









“Joaquim ‘Padeiro’, você entende dessa história de batizado e até se parece com o Padre Melo. Apanha a batina dele e vai para lá”.

Conferidos os votos das urnas de Socorro, Padre Melo elegeu-se e o nenê livrou-se do pecado original pelas mãos do “Padre Joaquim Padeiro”.

Valeu a intenção.

CARTA A UM AMIGO

Elvis, 40 anos

SANDRO VILLAR *

Entre o fim da década de 30 e meados dos anos 50 do século passado, a família de Elvis Presley era mais pobre do que as famílias negras mais carentes do Mississipi e do Tennessee, no Sul dos Estados Unidos. A situação só melhorou quando Elvis passou a trabalhar como motorista de caminhão, em uma empresa de eletricidade.

Pouco depois, em 1954, ele gravou seu primeiro disco na gravadora Sun, em Memphis, cujo dono era o lendário Sam Phillips. Elvis gravou músicas caipiras (country). De um lado, Thats All Right Mama, do cantor country Arthur Crudup. Do outro, Blue Moon of Kentucky.

A partir daí Elvis Presley assinou contrato com a RCA Victor e estourou no norte e no sul, sem contar o leste e o oeste, vendendo milhões de discos. Elvis foi o cantor (carreira solo) que mais vendeu discos mundo afora. A conta beira 1,5 bilhão de discos vendidos, mas há controvérsias: Michael Jackson teria vendido mais do que o sogrão. Nenhum dos dois campeões, no entanto, superou The Beatles, que vendeu 1,6 bilhão de discos.





Elvis estreou no cinema em 1956 com o filme Ama-me Com Ternura, cuja canção-título, Love me Tender, é de sua autoria em parceria com Vera Matson.

No elenco está a atriz Debra Paget, que à época foi considerada a mulher mais bonita do mundo. De fato, ela era um pedaço de bom caminho e – olha só! – Elvis a pediu em casamento. A atriz recusou, segundo ela disse em uma entrevista. Ele casou onze anos depois com Priscilla Ann Beaulieu, que conheceu quando servia ao Exército na Alemanha.

Os dois se divorciaram em 1973 e o pivô do rompimento teria sido a atriz Ann-Margrett, sueca naturalizada americana e também outro pedaço de bom caminho, mulherão mais gostosa do que morango com chantilly. Priscilla não perdoou a traição e, de menina que Elvis “pegou para criar” aos 14 anos, soltou a franga e arrumou namorados, entre eles o professor de caratê do cantor.

Elvis, o artista mais fotografado do mundo, teve uma penca de belas mulheres, além de Priscilla e Ann-Margrett. Teve um caso com Natalie Wood, que o achava meio tímido.

Parece que também namorou a atriz Dolores Hart, com quem contracenou no filme Balada Sangrenta, o melhor dos 32 filmes do rei do rock. Dolores era sobrinha do tenor Mario Lanza, o cantor favorito de Elvis. Ela tornou-se freira. Entre as mulheres de Elvis também estão Ginger Alden, talvez a mais bonita do harém, e Linda Thompson, atriz e ex-miss Tennessee.

O Rei do Rock considerava Roy Orbison o maior cantor popular do mundo. Elvis cantava como negro. Também usava roupas coloridas, como os negros. Ele era loiro e pintava o cabelo de preto numa época em que todos queriam ser loiros de olhos azuis. Elvis requebrava nos shows e se um cantor negro fizesse isso seria linchado pela Ku-Klux-Klan ou massacrado pela elite branca, da moral e dos bons costumes.

Um blues foi dos primeiros sucessos do cantor. É Hound Dog, gravado antes pela cantora Big Mama Thornton. Por cantar como preto, Elvis chamou a atenção dos músicos negros. Eles também se surpreenderam com os rocks da dupla Jerry Leiber e Mike Stoller. Achavam que os dois eram negros, quando na verdade eram brancos e judeus. Leiber e Stoller, talvez a dupla de compositores mais famosa do rock, foram responsáveis por quase 30 sucessos de Elvis, incluindo Jaihouse Rock e King Creole, que atingiram o primeiro lugar nas paradas de sucessos.

Mas o maior sucesso do Rei do Rock não foi um rock. Foi uma música clássica italiana, O Sole Mio, de Ernesto Di Capua, que em inglês virou It´s Now Or Never. Elvis também gravou música brasileira, no caso, bossa nova, a bela Almost In Love, de Luiz Bonfá, apresentado a Elvis pela atriz Ava Gardner, o grande amor de Frank Sinatra e por quem ele arrastava um transatlântico.

Todos sabem que Elvis teve um irmão gêmeo, o Jesse, que morreu na hora do parto. Durante reuniões com assessores em Graceland, o cantor deixava o grupo e ia ao jardim para conversar com o espírito do irmão, sem esconder isso dos amigos.

Dizem que Elvis era drogado. Não é verdade. Ele era careta, mas tomava calmante para dormir e, para não ficar sonolento durante o dia, também tomava remédio, mas tudo receitado pelo médico da família. Daí surgiu o boato de que ele usava drogas.

Elvis era generoso com os amigos, aos quais dava presentes caros, como ônibus, carros e até avião. Uma vez uma senhora negra ficou ”namorando” um Cadillac exposto numa loja. O cantor viu a mulher e se aproximou. “A senhora quer este carro?”, perguntou Elvis. Claro que a senhora queria. Ele comprou o carro para a mulher que sorriu de orelha a orelha.

Não é exagero dizer que Elvis, o único “rei” dos EUA de tantos presidentes medíocres, morreu com pouco dinheiro em 16 de agosto de 1977. Tinha cerca de um milhão de dólares na poupança e alguns caraminguás na conta corrente, assim mesmo nesta ordem.

É pouca grana para uma estrela do porte dele. É claro que, após a morte do cantor, milhões de dólares, na forma de direitos autorais, começaram a cair do céu para alegria e conforto dos herdeiros. A chuva de dólares continua e, pelo jeito, não vai parar tão cedo, como também não vai parar o culto ao mito Elvis Presley, uma lenda do rock and roll e um ícone da cultura popular.

(*) Sandro Villar é jornalista.

FLAGRANTE DO SÉCULO XX

TUDO PASSAVA POR AQUI – Razão de discórdia, este mês, por conta do fecha não fecha, a cancela da Rua Dr. Deodato Wertheimer foi, entre 1928 e 1951 (data de inauguração da Via Dutra) passagem obrigatória para carros, caminhões, ônibus e tantos quantos outros veículos que cumprissem o percurso entre as duas principais cidades do País.. Era parte da Estrada Velha São Paulo-Rio de Janeiro. A foto, de José Pereira Belleza, é dos primórdios do local.

QUEM É

UM AZOUGUE – Ele era um azougue, vivaz, inquieto. Jacob Cardoso Lopes veio de uma família de imigrantes portugueses que se notabilizou, no século passado, no comércio, em serviços e em… política. Aos 21 anos se fez vereador em eleição disputadíssima entre seu avô e seu tio; o pai – Carlos ‘Nenê’ Ferreira Lopes – também foi prefeito. Alternou períodos de poder político e de ostracismo absoluto. Capazes de levá-lo à Assembleia Legislativa, como deputado e à eleição surpresa de um prefeito por aqui – Antonio Carlos Machado Teixeira. Nada para ele podia ser pela metade. Tempo em que à política se acresciam as blagues, os trotes. Morreu em novembro de 2013, aos 83 anos, três meses após enviuvar da esposa Myriam Chaves Lopes.

O melhor de Mogi

Eduardo Mossri, o ator mogiano que tem cativado plateias com o monólogo “Cartas Libanesas”, cujo enredo baseia-se na correspondência entre um imigrante ao Brasil no início do século passado e sua esposa, que continuava no Líbano.

O pior de Mogi

Construído para acolher 844 presos, o Centro de Detenção Provisória do Taboão iniciou esta semana com 1.292 detentos. Ou seja: tem hoje 53% a mais do que a capacidade original.

Ser mogiano é…

Ser mogiano é… saber que as coloridas bandeirinhas juninas, imortalizadas nas telas de Alfredo Volpi, têm inspiração mogiana.