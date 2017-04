O destino do lixo

Editorial

Válida e atrasada, diga-se de passagem, a retomada do debate sobre o destino do nosso lixo não deve, sob qualquer pretexto, desviar de um foco traçado por Mogi das Cruzes durante a luta contra o lixão que a empreiteira Queiroz Galvão pretendia construir no Distrito Industrial do Taboão, em meados dos anos 2000.

Nos últimos dias, o assunto voltou ao noticiário. No final de semana, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo) confirmou os estudos para a construção de uma usina de lixo para atender a Região Metropolitana de São Paulo. No passado, Mogi das Cruzes e cidades da Região discutiram essa alternativa com a Sabesp, mas o assunto não foi para frente. E a Câmara Municipal também voltou ao tema. Hoje, o nosso lixo é encaminhado ao aterro sanitário de Jambeiro, no Vale do Paraíba.

Quanto mais cedo Mogi das Cruzes decidir o que fará com o lixo, melhor. A maior parte dos municípios brasileiros descumpre a lei 12.305, que estabelece as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). As primeiras datas limites foram postergadas à exaustão, por meio de lobbies políticos. Algumas bem vergonhosamente, como a que exigia o fim dos lixões nas cidades brasileiras, cumprida em 2014. Mogi também teve o seu – o lixão da Volta Fria, desativado nos anos 1990. O solo e o Rio Tietê, na região onde ele funcionou, permanecem contaminados.

Além do destino final, outras obrigações executadas à moda do Brasil, parcialmente, dizem respeito à redução da produção de resíduos e o reaproveitamento daquilo que pode ser reutilizado. Programas começaram a ser executados, mas com resultados abaixo do esperado.

Ao longo da história, o homem trata o lixo tem como um problema do outro. Terrenos baldios, córregos e o nosso Rio Tietê que o digam. Tanto o detrito produzido por cada um de nós, identificado como a “pegada” ambiental deixada por cada cidadão da terra, como o da coletividade.

Mogi, embora dentro da lei, faz exatamente isso quando paga milhões e manda o lixo para Jambeiro. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos determina que cada Município tenha solução própria ou regional na destinação do lixo. O próximo prazo: 2021 (mas, isso pode mudar).

De qualquer sorte, a Cidade merece uma solução tecnológica, moderna, em área adequada – no Taboão, por exemplo, nem pensar. Principalmente as lideranças políticas precisam ter em mente um ponto inegociável: a Cidade e este jornal, em especial, não vão tolerar respostas arranjadas para a ocasião, que venham a atender interesses financeiros particulares e não de Mogi, como se tentou fazer no passado recente.