O desassoreamento do Rio Tietê

Artigos

José Arraes

Senhor deputado Luis Carlos Gondim Teixeira.

Guardadas as nossas aproximações por cidadania e por residirmos na mesma Cidade, é extremamente estranha a posição de Vossa Excelência, quando afirma que “irá pedir” a ampliação da “limpeza de todo o Rio Tietê, noticiada no último dia 2, neste jornal.

Quando da propositura do senhor governador, no ano passado, por diversas vezes alertamos que desassorear a calha do Tietê de Mogi à São Paulo seria importante, mas muito mais importante seria desassorear onde o rio drena as zonas urbanas das cidades, onde moram as pessoas e onde podem acontecer as enchentes.

Por que na época das definições dos trechos não se viu isso? Por que não se questionou ao senhor governador que existem ocupações das várzeas e construções ribeirinhas nas zonas urbanas, portanto, o foco principal deveria ser estes trechos?

Não foi por falta de participação. Eu mesmo, neste jornal, reivindiquei e achei desproposital iniciar a obra a partir da foz do Ribeirão Ipiranga.

O senhor conhece a “batimetria” e a “ecobatimetria” feitas para quantificar os sedimentos existentes no trecho?

Como e por quais documentos técnicos foram definidos o preço da licitação e os 343 mil m³ de sedimentos para serem retirados? Foram feitas as pré-análises destes sedimentos? Onde estão estes resultados?

A empresa que executa os serviços possui cópia destes documentos no local de operação? Quantas fiscalizações a Polícia Ambiental fez à obra?

Foram feitos os licenciamentos ambientais para o desassoreamento e para o “bota-fora”?









Por fim, precisamos “unificar” as nossas terminologias: o DAEE não “faz uma limpeza” no Rio Tietê. A autarquia está executando uma “obra de desassoreamento”, que inclui a limpeza de galhos, lixos, pneus, mesas, cadeiras, e precisamos enfatizar aos executivos do estado que o esgoto doméstico é o que polui o Rio Tietê, e para esse, ainda não há solução.

Há algum tempo, o DAEE aumentou a calha do Tietê para favorecer a vazão de Ponte Nova até a Estação Elevatória de Biritiba e manter o tratamento em Taiaçupeba. Fizeram desrespeitando a biodiversidade, a composição biológica da flora e a fixação da fauna.

Não é somente no trecho da Ponte Grande que os sedimentos afloram. O rio está extremamente raso desde Biritiba Mirim. É só ir até ele e ver.

Tem que rever esse desassoreamento, senhor deputado, para nós, em Mogi, ele não vai ter efeito algum, ao contrário, o rio raso favorece o extravasamento.

José Arraes é presidente do Instituto Cultural e Ambiental Alto Tietê (Icati)