O que vimos essa semana no depoimento do ex-presidente Lula ao Juiz Federal Sérgio Moro, no processo que envolve o apartamento do Guarujá, foi uma caricatura do líder político que tanto inspirou e o cinismo no seu mais alto grau, do grande homem do povo, que nunca sabe nada, tampouco do partido que sempre comandou, mostrando que não tem dó nem mesmo da memória de sua esposa, a amada que cuidava das coisas do lar para ele cuidar do Brasil, transformada agora em investidora imobiliária, a que dava a palavra final. Um escárnio, na verdade uma saída, isto é, jogar nas costas da falecida a decisão da família dizendo que muita coisa nem conversou com ela. Patético.

De tanto que foi dito uma certeza ficou, pela contradição, a confirmação pelo próprio Lula de que encontrou-se com o ex-diretor da Petrobrás, Renato Duque, quando já não era mais presidente, pedindo o encontro a João Vaccari, tesoureiro preso do PT, para esclarecer boatos de contas no exterior. Espera aí ! Se ele não sabia de nada, não indicava diretor da Petrobrás, não tinha influência no partido, qual a razão de buscar essa informação quando a Lava Jato já existia ?

É triste que tenhamos um ex-presidente réu e nestas circunstâncias, mas o Brasil precisa ser passado a limpo, bilhões foram surrupiados em falcatruas para abastecer cofres partidários, políticos e diretores de estatais. E como se já não bastassem os fatos, os marqueteiros das campanhas do PT, de Lula e Dilma Rousseff, João Santana e Mônica Moura, ambos declararam que Lula e Dilma sabiam exatamente dos conchavos com empreiteiras e o uso de caixa 2, dinheiro sujo, nas campanhas eleitorais. Mais, disseram que Lula era o “chefe” que dava a palavra final. Evidente que é preciso prova do quanto dito nessa delação premiada, mas convenhamos, não é crível no universo Lava Jato que tantas pessoas tenham tomado um café e resolvido incriminar sem base alguma o santo Lula. É preciso ainda considerar que o casal Santana “vivia” no Palácio do Planalto, nas entranhas do governo petista, tanto é que Mônica Moura afirmou ter o conhecimento da prisão do casal por informação da própria Dilma Rousseff. Com detalhes de pagamentos em caixas de sapato entregues em shoppings, Moura mostrou, mais uma vez, o que todos sabem, lamentavelmente o País esteve em mãos inescrupulosas, e tinha um chefe, o “cara”.

Laerte Silva é advogado