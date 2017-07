O Carmo é da Cidade

Editorial

Coração do centro histórico de Mogi das Cruzes, as Igrejas das Ordens Primeira e Terceira do Carmo estão perdendo a batalha para uma gravíssima doença social: o apagamento da memória afetiva e coletiva que se dá em comunidades que pendem para o moderno, o mais superficial, instantâneo e “fácil” possível e a qualquer preço, sem preservar as raízes, as origens. O que fará Mogi das Cruzes para salvar as Igrejas do Carmo?

Seguiram por esse caminho muitas cidades contemporâneas à nosa, que apagaram o passado e se transformaram em municípios sem identidade, conurbados a tal ponto que não se sabe quem é quem no desenho geográfico das regiões onde estão localizados.

Os resultados da pesquisa sobre as pinturas dos forros da Ordem Terceira do Carmo, feita pela historiadora Danielle Pereira, da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) destacam a urgência de se cuidar do que não foi derrubado nos anos 1960, graças a um movimento popular nascido em Mogi, por quem viu naquela medida os riscos do rompimento com o passado. À frente, o professor Horác io da Silveira.

Como o nosso maior tesouro, apenas três outras igrejas do Estado de São Paulo possuem conjuntos de obras exemplares do período barroco brasileiro.

Numa visita ao Carmo, na semana passada, o pesquisador e historiador da Arte Brasileira, Percival Tirapeli, fez o duro diagnóstico: as condições, sobretudo das pinturas, são lastimáveis. No olho nu, se vê os danos nos forros, os pregos fixados em pinturas de 1750 (a mais antiga do Carmo), a corrosão da madeira onde a história do Carmo e da Igreja Católica está retratada. É preciso dar o devido valor a essas obras, a começar, com a restauração e cuidados como a retirada do tráfego de ônibus e caminhões pesados no entorno.

Tirapeli deu o caminho a Mogi das Cruzes: se não houver uma articulação da Cidade em defesa desse patrimônio, não adianta esperar por algum “santo” que ocupe uma cadeira reclinável e novíssima nas salas refrigeradas dos órgãos federais e estaduais. A Cidade é quem precisa se apropriar desse tesouro.

As igrejas tombadas são salvas por grupos organizados que pressionam politicamente, buscam parceiros, empresários e pessoas inteiradas sobre os prejuízos da destruição do passado. Um ponto favorável a Mogi: muitos descendentes das primeiras famílias mogianas sabem que, na vila pobre de Santana, os devotos do Carmo deram o que podiam e não podiam para construir essa beleza e legá-la ao futuro, a nós, a quem nasceu depois.

O Carmo não é do frei responsável pela Província de Santo Elias, dos leigos ou dos demais freis que o frequentam hoje, nem do bispo ou do prefeito, ou do secretário de Cultura. O Carmo é da Cidade. Mas são esses citados os que mais podem fazer para mudar o que está se apagando dentro do nosso maior tesouro.