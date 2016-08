O Brasil precisa de novo rumo

Comentários (0) Artigos Like

O Brasil é um país de grandes recursos naturais e deverá buscar novos rumos. O brasileiro tem que se orgulhar desta nação, fiscalizar a política e políticos e aprender que a política é de extrema necessidade para o nosso engrandecimento. Mas, não pode ser a politiquice ou política de baixo nível. Todos os cidadãos devem apoiar os governos para colocar a nação dos rumos do desenvolvimento. A corrupção enoja e desestimula todas as classes.

Com ou sem o afastamento da presidente é preciso colocar o país em novos rumos. Notem o desespero dos brasileiros: desemprego, endividamento, dificuldades para adquirir os alimentos básicos para a família.

Onde estarão as novas lideranças para as eleições de 2018? Quem serão os novos candidatos a Presidência da República? Há dois senadores: Álvaro Dias, ex-governador do Estado do Paraná e atualmente senador da República, além de outro senador que é Cristóvão Buarque que pelas atitudes, discursos e atuação política, poderão trazer novas dimensões a política brasileira. O Brasil necessita de reformas em todas as áreas da administração e no direito público. Não é possível continuar com tanta violência, roubos, acidentes de trânsito, corrupção e desgovernança.





Quanto à criminalidade: “enquanto os bandidos, ladrões, assaltantes, estupradores e aqueles que estouram os caixas dos bancos” não tiverem medo da justiça e da política, nada acontecerá. Economizar em todos os ministérios, proibir o esbanjamento e diminuir as verbas dos três poderes, principalmente, onde há gastos excessivos. Há recursos no Brasil para construir dezenas de hospitais e um milhão de vagas em presídios. O futuro presidente da república precisa ter maioria absoluta na Câmara e no Senado e os governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores que se elegerão nas próximas eleições, precisarão ter “vergonha na cara” e pararem de roubar o erário. Para estes ladrões somente temos uma frase: “vá trabalhar vagabundo”.

Políticos e administradores públicos valorizem os professores, mas façam grandes exigências das duas atuações; paguem os melhores salários para os médicos e enfermeiros, mas os coloquem no maior pedestal possível e lhes façam exigências. Os salários dos policiais civis e militares devem ser os maiores, mas com grandes punições para aqueles que violarem as leis. É isto que você brasileiro deseja? Ou pretende que a nação continue neste caos? Reflita, seja cidadão e participe.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política.