O Brasil é o país do futuro?

Artigos

Olavo Câmara

Análise sem paixões e com realismo. O que nos falta é consciência política e ausência de lideranças autênticas, honestas e desapegadas. Quando a política se realiza sem consciência o povo se torna alienado. Para refletir: O Brasil possui área de 8.523.000 quilômetros quadrados, a maior área cultivável do planeta, uma produção agrícola invejável que exporta para o mundo sustentando em torno de um terço da população global, a maior reserva de água potável e grandes reservas florestais. Os recursos naturais são imensos: minérios, principalmente nióbio, ouro, animais (possui mais espécies animais e aves do que todo o continente africano). O que nos falta então?

Organização do Estado, políticos e administradores competentes e com pensamentos voltados para a Pátria e não para os seus enriquecimentos pessoais. Aqueles oportunistas que chegam ao poder sabem destes recursos, exploram o país, não para o povo, mas para si próprios. Como projetar esta gloriosa nação para um futuro brilhante, podendo se tornar uma das maiores potências do mundo? Juventude, crianças e pessoas idôneas, se forem preparadas, educadas e ensinadas e o patriotismo tomar conta dos seus corações, o Brasil dará um salto para se integrar às nações mais desenvolvidas do planeta. É um país invejável, não há dúvida.

Estudem o comportamento dos japoneses, dos países como Dinamarca, Suíça, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, Canadá, Austrália e Alemanha. Estas nações não dispõem dos recursos que o nosso querido Brasil dispõe. Vale a pena insistir no parágrafo a seguir que já comentamos em outro artigo. “Dizem alguns filósofos e cientistas que as conquistas tecnológicas de nossa época correram muito à frente do discernimento moral e da evolução espiritual”. Hoje temos pessoas e personalidades bem mais desenvolvidas do que antes. Infelizmente são poucas as pessoas de mentes elevadas espiritualmente, desenvolvidas, proporcional à população, para combater o maior número de pessoas amorais e subdesenvolvidas “que têm acesso às chaves das forças da natureza por meio da ciência”. O grosso da população está apoderado por cupidez, avareza e ódio e inveja, sendo dominado pelas vaidades e imposição do eu físico.

Caso apareçam lideranças com grande credibilidade o povo seguirá um novo caminho e a nação se desenvolverá. Acredite! O Brasil é o país do futuro como já se diziam há séculos.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política.