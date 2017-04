O Beco pede ajuda, de novo

Editorial

Becos e travessas, como o do Sapo e da Lapa, entre a Praça Francisco Ribeiro Nogueira e a Rua Senador Dantas, e entre essa via e a José Bonifácio, têm uma função social e de mobilidade bem definida no desenho das cidades. São acessos que atendem exclusivamente quem cruza o espaço urbano a pé, uma rotina vivida por milhares de moradores – muitos deles, cidadãos que não têm carro, trabalham e vivem no distrito-sede, onde está o Centro e bairros do entorno, como o São João e a Boa Vista.

A existência desses becos diz muito sobre a maneira de viver do mogiano, sobre a história da Cidade, que ainda tem conseguido preservar pequenas gentilezas para com quem não tem carro ou deixam o carro na garagem e não contribui com a poluição, com o trânsito pesado, um dos principais dramas dos municípios de pequeno e médio porte do País.

O Beco do Sapo e a Travessa da Lapa – e outros ainda sobreviventes – não foram eliminados pela especulação imobiliária ou por intervenções tomadas como o surgimento das primeiras ruas e avenidas ao redor do núcleo central de Mogi das Cruzes.

Afortunadamente, eles foram mantidos. São ferramentas urbanas importantes para integrar a Cidade, atender o morador que precisa sair do São João, por exemplo, e vir a pé para o Mercadão, a Catedral de Santana, os corredores mais antigos e populares do comércio.

É um feito positivo, ante o fim de tantos outros símbolos da modernização da região central que acabou, por exemplo, com os casarios antigos. Até com uma igreja inteira, a de Nossa Senhora do Rosário. Mas, há senões. A degradação urbana tem sido impiedosa também com esses pontos. A realidade do Beco do Sapo é a sujeira, as pichações feitas por cima das pinturas que marcaram a revitalização da passagem.

Em 2008, diante de um quadro muito parecido com o atual, artistas se reuniram para cuidar do acesso, que ganhou novas pinturas, sinalização e até incursões culturais, como shows ao ar livre.

Com o passar do tempo, no entanto, sem atenção e zelo, o Beco do Sapo voltou a apresentar os antigos problemas: lixo, mau cheiro, pichações. A travessia é de responsabilidade da Prefeitura, que manteve uma parceria com o Supermercado Veran, por meio do projeto chamado “Adote uma praça”. O supermercado possui um acesso lateral ao beco, e movimenta mercadorias por ali. Cabe à Prefeitura colocar ordem no local.

É preciso tomar as providências necessárias para devolver a travessia ao pedestre, ao morador. Esse, também, deve colaborar: não sujando, denunciando quem suja, pressionando pela limpeza.

A saúde dessa “artéria” (e de todas as outras) da Cidade depende mais do governo municipal, porém, a população e a sociedade organizada, como os artistas, no passado recente, podem fazer mais por ela. Sem uso, o Beco do Sapo ficará entregue ao vandalismo.